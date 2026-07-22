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Крок до розгадки головної таємниці Всесвіту: сенсаційне відкриття "темного фотона"

Олексій Тесля
22 липня 2026, 02:05
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Незвичайна геометрія цього виміру змушує частинки темної матерії переходити у стан резонансу.
космос
Стало відомо про нове відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Вчені наблизилися до розгадки природи темної матерії
  • Нова теорія передбачає існування гіпотетичної частинки - темного фотона

Дослідники запропонували нову модель, яка може наблизити вчених до розгадки природи темної матерії - загадкової субстанції, що становить близько 27% Всесвіту.

Згідно з гіпотезою, темна матерія здатна існувати в додатковому просторовому вимірі, який прихований від прямих спостережень, пише Daily Mail.

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Автори роботи вважають, що незвичайна геометрія цього виміру змушує частинки темної матерії входити в стан резонансу. Завдяки цьому в перші миті після Великого вибуху вони могли взаємодіяти значно активніше, ніж сьогодні. Такий механізм здатний пояснити, чому темна матерія відіграла ключову роль у формуванні галактик, залишаючись при цьому практично невловимою для сучасних приладів.

На відміну від традиційних моделей, нова теорія передбачає існування гіпотетичної частинки - темного фотона. Саме через нього темна матерія може вкрай слабко взаємодіяти зі звичайною речовиною, а за певних умов ця взаємодія різко посилюється.

Якщо розрахунки підтвердяться, перевірити гіпотезу можна буде за допомогою надчутливих підземних детекторів темної матерії та експериментів на прискорювачах частинок. Виявлення передбачених сигналів може стати першим непрямим свідченням існування прихованого п’ятого виміру та суттєво змінити уявлення вчених про будову Всесвіту.

Астрономи виявили планету: важливе відкриття

Дослідники продовжують вивчати екзопланету LHS 3844b, розташовану приблизно за 50 світлових років від Землі. Особливість цього світу полягає в тому, що він перебуває в стані приливного захоплення: планета робить один оберт навколо своєї осі за той самий час, що й навколо зірки.

Через це одна її половина постійно звернена до зірки й ніколи не знає ночі, тоді як протилежна сторона залишається в повній темряві. Таке положення призводить до колосального температурного контрасту: на денній стороні поверхня розжарюється приблизно до 1000 кельвінів, тоді як на нічній зберігаються значно нижчі температури.

Раніше вчені здивували версією про інший Всесвіт. Великий вибух відповідає відскоку від попередньої фази колапсу, а не абсолютному початку всього сущого.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, що вчені здивували загадковим сигналом із космосу. Традиційні пояснення загадкового сигналу стають дедалі менш однозначними, а одна з головних космічних таємниць, як і раніше, залишається нерозкритою.

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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