Від легендарного прориву до гучної відставки: що відомо про головкома ЗСУ Драпатого

Михайло Драпатий заявив, що працюватиме відповідально, зосереджено та з повагою до людей, які сьогодні захищають Україну.

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Михайла Драпатого призначено головнокомандувачем ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Facebook/MykhailoDrapatyi, УНІАН

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Драпатий прокоментував своє призначення головнокомандувачем ЗСУ

Чому Драпатий пішов з посади командувача Сухопутних військ

Що відомо про бойовий шлях генерала Драпатого

На посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатого замість Олександра Сирського, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вирішив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом із Михайлом, Євгеном Хмарою та Павлом Палисою визначили, як має бути оновлена структура Генерального штабу Збройних Сил України", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

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Дивіться відео - звернення Зеленського:

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Драпатий про нове призначення

Сам Драпатий подякував президенту за довіру. "Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність", – написав він.

Драпатий подякував своєму попереднику Олександру Сирському за послідовну роботу з зміцнення українських збройних сил.

"Буду працювати відповідально, зосереджено та з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу", - додав він.

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Федоров привітав Драпатого та зателефонував Сирському

"Це свіжий подих і нова надія у боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який неможливо було не почути", - прокоментував колишній міністр оборони.

Михайло Федоров також розповів, що зателефонував Олександру Сирському та "подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви".

Пропозицію президента України щодо нової посади у владі він не коментував.

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Гучна відставка Драпатого з посади командувача Сухопутних військ

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули українські військові. Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий підтвердив трагедію та призначив незалежну перевірку за участю військової контррозвідки.

Пізніше через трагедію на 239-му полігоні, де загинули 12 військових, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку. Він визнав свою відповідальність, оскільки не зміг повністю забезпечити виконання наказів і змінити ставлення в армії.

Як повідомляв Главред, Драпатий зустрівся з президентом Зеленським і детально поінформував його про трагедію на полігоні. Він пояснив мотиви свого рішення, отримав підтримку глави держави та подякував за довіру.

Бойовий шлях генерала: що відомо про Драпатого

Михайло Драпатий народився 1982 року в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Він закінчив Харківський інститут танкових військ імені Верховної Ради України. У 2004 році після завершення навчання розпочав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

На початку війни у 2014 році Драпатий опинився на фронті. Саме він командував операцією з посилення позицій у Маріуполі. Тоді всю мережу сколихнуло відео, на якому Драпатий на бронетехніці прорвався крізь барикади, встановлені проросійськими сепаратистами.

Дивіться відео - легендарний прорив у Маріуполі:

Вже після початку повномасштабного вторгнення Драпатий став одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. У травні 2024 року він очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Харків", зупинивши просування ворога в Харківській області під час нового наступу.

Якими нагородами нагороджений Михайло Драпатий

Хрест бойових заслуг, орден Богдана Хмельницького I ступеня,

орден Богдана Хмельницького II ступеня,

орден Богдана Хмельницького III ступеня,

орден "Народний герой України",

відомча нагорода Міністерства оборони України "Вогнепальна зброя".

Що раніше говорив Зеленський про Драпатого

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил", - зазначав президент. За його словами, Драпатий довів свою ефективність у боях. Про це Зеленський заявляв раніше за підсумками засідання Ставки.

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Про персону - Михайло Драпатий Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016-2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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