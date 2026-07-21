Дівчину з села перетворили на неймовірну красуню: приголомшливе перетворення

Студія макіяжу бере звичайних жінок і перетворює їх на красунь із глянцевих журналів.

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Дівчина пережила дивовижне перетворення / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

Як виглядала дівчина до

Що з нею зробили

Українська студія макіяжу вирішила підкреслити красу українських жінок і дарує простим українкам безкоштовні перетворення. Вони вміло підкреслюють красу та підбирають одяг, роблячи образ завершеним. Результати своєї роботи вони публікують в Instagram.

Цього разу студія вирушила робити перетворення для зовсім іншої учасниці, але та перестала виходити на зв'язок.

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Радикальне перетворення для дівчини Анастасії / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

"Ми довго її шукали, але все було марно. Коли вже збиралися їхати додому, біля звичайного сільського магазину побачили молоду дівчину, яка під палючим сонцем косила траву. Ми запропонували їй безкоштовне перетворення. Так ми познайомилися з Анастасією. У свій єдиний вихідний вона приїхала до нашої студії, навіть не уявляючи, наскільки зміниться її життя", - кажуть майстри студії.

Дівчина та її перетворення / Скріншот

Там також розповіли, що після цього дівчину Анастасію відвезли назад у село до магазину, де вона працює, щоб подивитися на реакцію співробітників.

Дівчина та її перевтілення / Скріншот

Чи варто говорити, що й без того вродлива дівчина перетворилася ще й на стильну модель.

Як вона виглядала до / Скріншот

Дівчина та її перевтілення / Скріншот

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The One Makeup Beauty Studio The One Makeup Beauty Studio - б'юті-студія в Україні, яка спеціалізується на макіяжі, зачісках, перетвореннях та створенні образів для клієнтів. Її Instagram-акаунт використовують як основну платформу для демонстрації робіт: "до" та "після" макіяжу й зачісок, трансформацій, стайлінгу, що показує спектр можливих змін і кінцевий результат для клієнтів.

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