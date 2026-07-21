Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський відправив Сирського у відставку - хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ

Юрій Берендій
21 липня 2026, 22:11оновлено 21 липня, 23:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент визначив нову конфігурацію Генштабу та завдання для оновленого командування на найближчу перспективу.
Зеленський відправив Сирського у відставку - хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ
Драпатий - новий головком ЗСУ замість Сирського / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram, скріншот з відео

Про що заявив Зеленський:

  • Новим головкомом стане Михайло Драпатий
  • Визначено оновлену конфігурацію Генштабу
  • Усі рішення формалізують уже завтра

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомив ексрадник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко.

"Сирський більше не головком", - написав він.

відео дня
Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Згодом під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський підтвердив відставку Сирського та повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Рішення президент ухвалив після серії зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти та командувачем оперативного угруповання "Схід" Віктором Ніколюком, заявив Зеленський у зверненні до українців.

Президент наголосив, що напрацював загальну позицію з ключовими фронтовими командирами - серед них Редіс, Білецький, Горбатюк, Оболєнський і Бровді.

"Всі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані. Перше, я визначив, що новим головнокомандуючим Збройних сил України стане Михайло Драпатий", - заявив Зеленський.

Попри кадрову ротацію, президент окремо подякував Олександру Сирському за конкретні бойові результати останніх років.

"Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено", - зазначив Зеленський, додавши, що вдячний і Драпатому за такий самий погляд на справу.

За словами президента, питання подальшого формату служби Сирського та передачі справ уже обговорювалося окремо.

"Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", - повідомив Зеленський.

Завдання для нового командування

Разом із заміною головкома президент визначив і нову конфігурацію Генерального штабу. Над цим працювали спільно Драпатий, Євгеній Хмара та Павло Паліса.

Ключова вимога - не допустити паузи в бойових операціях під час передачі повноважень.

"Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко", - підкреслив Зеленський.

Президент також окреслив перелік завдань, які нове керівництво має вирішити найближчим часом. Серед пріоритетів - модернізація постачання, оновлення оборонної стратегії й контроль над небом.

"Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу - це пріоритет", - заявив президент.

Роль Федорова та формалізація рішень

Окрему зустріч цього дня Зеленський провів з Михайлом Федоровим, якому запропонував нову роль у владі.

Ідеться про об'єднання технологічного напряму держави під єдиним керівництвом, тоді як безпекова складова цього процесу закріплюється за Хмарою.

"Бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки, альфи, говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно", - пояснив президент логіку кадрового рішення щодо Федорова.

Усі перелічені призначення та зміни в структурі командування президент пообіцяв закріпити офіційно вже наступного дня.

"Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою. І Росії буде складніше", - підсумував Зеленський.

Реакція Драпатого

Михайло Драпатий у дописі в Facebook подякував президент України за довіру та новий етап служби.

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам", - написав він.

Чи може Федоров зберегти посаду міністра оборони

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок висловив думку, що Михайло Федоров може як повернутися на посаду міністра цифрової трансформації, так і залишитися на посаді міністра оборони.

За словами експерта, до призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра Федорова розглядали серед основних претендентів на цю посаду. Серед можливих кандидатів також називали Олександра Кубракова та інших політиків.

Водночас Клочок зазначив, що не береться прогнозувати подальшу політичну долю Федорова, однак вважає очевидним, що його позиції зазнають певного тиску. На думку експерта, Федоров прагне зберегти свою посаду та продовжити політичну кар’єру, якій, попри молодий вік, уже вдалося досягти значних успіхів.

"Ми добре пам’ятаємо, що Федоров з’явився у команді Зеленського ще під час виборчої кампанії 2019 року. Він відповідав за цифровізацію процесів, платформи, Facebook, Instagram тощо. У них це все класно виходило", - підкреслив він.

Відставка Сирського - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Зеленський готує відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. За даними ЗМІ, на посаду головнокомандувача претендували одинадцяти кандидатів.

Також на фоні протестів Олександр Сирський вперше публічно прокоментував чутки про відставку і звернувся до Михайла Федорова, попросивши вибачення. Він у статті для Мілітарного розмежував повноваження Генштабу і Міноборони а поскаржився, що лише близько 2000 військових підписали нові контракти.

До цього, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що остаточне рішення щодо Сирського ухвалить лише президент і тривають консультації. За словами радника голови ОП, президент прагне синхронізувати дії Міноборони і Генштабу. Подоляк також зазначив, що Зеленський продовжує особисті консультації з командирами різних рівнів і розглядає можливі кадрові зміни в уряді.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України Олександр Сырский Михайло Федоров Михайло Драпатий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський відправив Сирського у відставку - хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ

Зеленський відправив Сирського у відставку - хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ

22:11Україна
"Україна вже перемогла": міністр оборони Італії зробив гучну заяву

"Україна вже перемогла": міністр оборони Італії зробив гучну заяву

21:31Україна
ЗСУ взялися за Крим по-новому: "Мадяр" пояснив, як Україна звільняє півострів

ЗСУ взялися за Крим по-новому: "Мадяр" пояснив, як Україна звільняє півострів

21:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Бур'яни засохнуть за день разом з корінням: простий засіб з кухні

Бур'яни засохнуть за день разом з корінням: простий засіб з кухні

Томати будуть як мед і без тріщин: проста схема підживлення на стадії дозрівання

Томати будуть як мед і без тріщин: проста схема підживлення на стадії дозрівання

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини у кав'ярні за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини у кав'ярні за 19 с

Помер зірка російських кримінальних фільмів та серіалів

Помер зірка російських кримінальних фільмів та серіалів

Китайський гороскоп на завтра, 22 липня: Щурам — ідеї, Мавпам — сюрпризи

Китайський гороскоп на завтра, 22 липня: Щурам — ідеї, Мавпам — сюрпризи

Останні новини

23:17

Курнікова показала старших дітей від Іглесіаса

23:10

Яєчня більше не буде звичайною: лише один інгредієнт здивує новим смакомВідео

22:49

Заплутана головоломка з сірниками, яку не всі можуть розв'язати з першої спробиВідео

22:47

Дівчину з села перетворили на неймовірну красуню: приголомшливе перетворення

22:43

Гороскоп для Стрільця на серпень 2026 - коли настане час великих змін

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — ГардусРосія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус
22:29

Дуже загадкові: названо місяці народження людей, яких найважче розгадати

22:16

Огірки по-чумацьки на зиму: як стерилізувати, щоб вони залишилися хрусткими

22:14

Росія готує новий наступ: майор назвав небезпечний напрямок на півночі

22:11

Зеленський відправив Сирського у відставку - хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ

Реклама
21:36

Народні прикмети 22 липня — які дивні знаки природи підкажуть майбутнє

21:31

"Україна вже перемогла": міністр оборони Італії зробив гучну заяву

21:28

Для Росії "китаїзація Далекого Сходу" стає проблемою — ТишкевичПогляд

21:28

ЗСУ взялися за Крим по-новому: "Мадяр" пояснив, як Україна звільняє півострів

21:16

Морква віддячить рекордним урожаєм: коли провести фінальне підживленняВідео

21:03

Комахи оминатимуть кухню стороною: допоможе один доступний інгредієнтВідео

20:22

Михайла Федорова почали готувати до президентських виборів – The Times

20:21

Які українські імена мають грецьке коріння: вони роками залишаються популярними

20:03

Знущання над бійцями ЗСУ: розкрито перші деталі перевірки у Скелі

19:26

Україна завадила РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми – Greenpeace

19:25

"Ситуація назріла": у Зеленського зробили заяву про майбутнє Сирського

Реклама
19:23

Зникатиме зі столу першим: цікавий рецепт салату із огірків на зимуВідео

19:18

Чотири дати народження пов’язують з "душею святого": у чому їхня особливість

19:10

Хто розрахується зі старими боргами та почне життя з чистого аркуша: гороскоп на серпень 2026Відео

19:01

Банани залишатимуться свіжими на тиждень довше: допоможе один простий трюкВідео

18:48

Як перевірити поліс автоцивілки в базі МТСБУ у 2026 році новини компанії

18:40

Помер зірка російських кримінальних фільмів та серіалів

18:36

Які помідори дають найбільшу користь організму: відповідь здивує багатьохВідео

18:33

Правило етикету, яке мало хто знає: як носити сонцезахисні окуляри влітку

18:30

Скручене листя на томатах — небезпечний сигнал: городник розповів, що потрібно зробитиВідео

18:26

Три Спаси у 2026 році: коли відзначають Медовий, Яблучний та Горіховий

18:23

Сім'я розбагатіла на смітті: речі зі звалища принесли цілий статок

18:19

Іржі та нальоту на унітазі не залишиться: простий трюк замінить магазинну хіміюВідео

18:09

Турецький мачо Бурак Озчівіт продемонстрував на пляжі свій підтягнутий торс

18:06

Один знак зодіаку - на порозі змін: кого в серпні чекає злет у кар’єрі та коханніВідео

17:34

Помер український артист і танцюрист, який виступав на "Євробаченні", де його країна здобула перемогу

17:29

"Його любили всі!": на фронті загинув відомий український актор

17:25

Які люди народжені під знаком грошей: чотири дати, що притягують багатство

17:24

В Азербайджані відбулись таємні переговори з росіянами щодо війни в Україні - ЗМІ

17:04

Як відмити кухонну мийку без хімії за 5 хвилин - універсальний засіб

16:54

Росія перейшла до нової тактики ударів по Україні: які міста та об'єкти стануть ціллю

Реклама
16:52

Пасажир "Титаніка" написав листа перед катастрофою: що в ньому було

16:45

Пральна машина ламається швидше через один режим: фахівці назвали головну помилку

16:33

Гороскоп Таро на сьогодні, 22 липня: Терезам — вірність, Рибам — час для себе

16:30

Городники розкрили секрет великих помідорів: потрібно встигнути до кінця липняВідео

16:24

45-річна Крістіна Агілера таємно вийшла заміж — ЗМІ

16:05

Долар і євро синхронно злетіли: офіційний курс валют на 22 липня

16:03

Давнє українське слово "реманент": що воно насправді означає

15:57

Знайти свою суперсилу, попри все: ведучий Нікіта Добринін завітав до пацієнтів "Школи Супергероїв"

15:49

Хитрий тест з ПДР, який заплутує водіїв: хто кому має дати дорогуВідео

15:45

Росія може відкрити новий фронт: який в Кремля план війни поза межами України

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти