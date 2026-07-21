Зеленський відправив Сирського у відставку - хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ

Президент визначив нову конфігурацію Генштабу та завдання для оновленого командування на найближчу перспективу.

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Драпатий - новий головком ЗСУ замість Сирського / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram, скріншот з відео

Про що заявив Зеленський:

Новим головкомом стане Михайло Драпатий

Визначено оновлену конфігурацію Генштабу

Усі рішення формалізують уже завтра

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомив ексрадник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко.

"Сирський більше не головком", - написав він. відео дня

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Згодом під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський підтвердив відставку Сирського та повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Рішення президент ухвалив після серії зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти та командувачем оперативного угруповання "Схід" Віктором Ніколюком, заявив Зеленський у зверненні до українців.

Президент наголосив, що напрацював загальну позицію з ключовими фронтовими командирами - серед них Редіс, Білецький, Горбатюк, Оболєнський і Бровді.

"Всі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані. Перше, я визначив, що новим головнокомандуючим Збройних сил України стане Михайло Драпатий", - заявив Зеленський.

Попри кадрову ротацію, президент окремо подякував Олександру Сирському за конкретні бойові результати останніх років.

"Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено", - зазначив Зеленський, додавши, що вдячний і Драпатому за такий самий погляд на справу.

За словами президента, питання подальшого формату служби Сирського та передачі справ уже обговорювалося окремо.

"Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", - повідомив Зеленський.

Завдання для нового командування

Разом із заміною головкома президент визначив і нову конфігурацію Генерального штабу. Над цим працювали спільно Драпатий, Євгеній Хмара та Павло Паліса.

Ключова вимога - не допустити паузи в бойових операціях під час передачі повноважень.

"Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко", - підкреслив Зеленський.

Президент також окреслив перелік завдань, які нове керівництво має вирішити найближчим часом. Серед пріоритетів - модернізація постачання, оновлення оборонної стратегії й контроль над небом.

"Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу - це пріоритет", - заявив президент.

Роль Федорова та формалізація рішень

Окрему зустріч цього дня Зеленський провів з Михайлом Федоровим, якому запропонував нову роль у владі.

Ідеться про об'єднання технологічного напряму держави під єдиним керівництвом, тоді як безпекова складова цього процесу закріплюється за Хмарою.

"Бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки, альфи, говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно", - пояснив президент логіку кадрового рішення щодо Федорова.

Усі перелічені призначення та зміни в структурі командування президент пообіцяв закріпити офіційно вже наступного дня.

"Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою. І Росії буде складніше", - підсумував Зеленський.

Реакція Драпатого

Михайло Драпатий у дописі в Facebook подякував президент України за довіру та новий етап служби.

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам", - написав він.

Чи може Федоров зберегти посаду міністра оборони

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок висловив думку, що Михайло Федоров може як повернутися на посаду міністра цифрової трансформації, так і залишитися на посаді міністра оборони.

За словами експерта, до призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра Федорова розглядали серед основних претендентів на цю посаду. Серед можливих кандидатів також називали Олександра Кубракова та інших політиків.

Водночас Клочок зазначив, що не береться прогнозувати подальшу політичну долю Федорова, однак вважає очевидним, що його позиції зазнають певного тиску. На думку експерта, Федоров прагне зберегти свою посаду та продовжити політичну кар’єру, якій, попри молодий вік, уже вдалося досягти значних успіхів.

"Ми добре пам’ятаємо, що Федоров з’явився у команді Зеленського ще під час виборчої кампанії 2019 року. Він відповідав за цифровізацію процесів, платформи, Facebook, Instagram тощо. У них це все класно виходило", - підкреслив він.

Відставка Сирського - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Зеленський готує відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. За даними ЗМІ, на посаду головнокомандувача претендували одинадцяти кандидатів.

Також на фоні протестів Олександр Сирський вперше публічно прокоментував чутки про відставку і звернувся до Михайла Федорова, попросивши вибачення. Він у статті для Мілітарного розмежував повноваження Генштабу і Міноборони а поскаржився, що лише близько 2000 військових підписали нові контракти.

До цього, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що остаточне рішення щодо Сирського ухвалить лише президент і тривають консультації. За словами радника голови ОП, президент прагне синхронізувати дії Міноборони і Генштабу. Подоляк також зазначив, що Зеленський продовжує особисті консультації з командирами різних рівнів і розглядає можливі кадрові зміни в уряді.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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