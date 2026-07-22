"Для нас це погано": росіяни запанікували після призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Російські Z-пабліки несподівано визнали перевагу України після заміни Олександра Сирського на Михайла Драпатого.

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Михайло Драпатий призначений новим головнокомандувачем ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Ключові тези:

У Z-пабліках Драпатого назвали небезпечнішим за Сирського

Росіяни розкритикували своє військове керівництво

Частина коментаторів позаздрила впливу українців на владу

Новим головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського стане Михайло Драпатий. Це рішення президента України викликало несподівано нервову реакцію в російських Z-спільнотах. Замість звичних глузувань багато військових блогерів і прихильників війни відкрито визнали, що вважають кадрове рішення Києва загрозою для російської армії. Більше того, частина коментаторів використала ситуацію для критики російського військового керівництва та політичної системи.

Главред зібрав реакції мешканців країни-агресора та військових Z-блогерів на призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

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"Це для нас погано"

Однією з найпоширеніших оцінок стало визнання того, що Драпатий є небезпечнішим супротивником, ніж його попередник Олександр Сирський.

Пропагандистський канал "Воевода Вещает" написав, що новий головнокомандувач "щиро ненавидить" росіян і діятиме значно жорсткіше, ніж Сирський.

Схожу оцінку дав і Z-блогер Юрій Подоляка. Він звернув увагу на вік Драпатого та його бойовий досвід.

"Драпатому всього 43 роки. Цю війну він розпочав як комбат. Генерал, який зробив кар’єру на війні й розуміє її, - дуже складний супротивник. Це для нас погано".

Деякі коментатори також нагадали про роль Драпатого в боях за Харківську область:

"Ті, хто сміється над прізвищем, забули, як Драпатий вибив наших із Куп’янська".

"Весна 2014 року. Тоді ще 31-річний майор Драпатий чавить росіян у Маріуполі на БМП-2. Він нас ненавидить і ненавидить послідовно. А отже, намагатиметься вбивати, не зважаючи на жодні моральні обмеження. Питання лише в тому: "А ми будемо такими у відповідь... чи нарешті повернемо собі ініціативу ескалації?", - пише ще один коментатор.

Росіяни почали порівнювати українську та російську армії

Не менш примітно, що обговорення швидко переросло в критику російської армії.

Користувачі скаржилися на відсутність кадрових змін у російському військовому керівництві, протиставляючи цю ситуацію Україні.

"Вони вже змінили другого командувача. А у нас все ще сидить старий пердун і мільйон безглуздих генералів".

Інші зазначали, що сучасною війною мають керувати молоді офіцери, здатні швидко ухвалювати рішення.

"У сучасній війні потрібні люди з молодим мисленням, здатні швидко приймати рішення. Ми бачимо такі дії. Але вони на низах".

Деякі росіяни визнавали, що навіть у своєму віці розуміють необхідність зміни поколінь: "Мені 70, і я розумію, що потрібні молоді, зухвалі, прогресивні".

Росіяни заздрять українцям

Окремою темою обговорення став той факт, що українське суспільство не побоялося вийти на вулиці на акції протесту.

Частина російських користувачів стверджувала, що кадрові зміни стали наслідком суспільного тиску на українську владу:

"Сам факт, що народ України змусив Зеленського ухвалити кадрові рішення. А тепер уявіть таке в Росії?"

Інші прямо визнали, що заздрять українцям за можливість впливати на владу.

"Заздрю [українцям], якщо чесно. [Нічого] цей народ не боїться і майданить з будь-якого приводу, щоб влада не занадто розгулювалася. Такому народу, мабуть, жоден президент не ризикнув би блокувати інтернет або різати корів. А ми, терпили, все проковтнемо".

Ще один коментар виявився ще більш показовим:

"Протести все-таки відіграють там свою роль. Шкода, що у нас такого немає".

Дісталося й російському диктатору Володимиру Путіну: "О так, народ вийшов і змінив Головнокомандувача ЗСУ... Володимировичу, ти хочеш звільнити вільний народ від свободи?".

Критика російського командування

На тлі обговорення нового головнокомандувача ЗСУ частина користувачів знову повернулася до оцінки результатів війни.

Дехто відкрито ставив під сумнів ефективність російського командування.

"П’ять років СВО, а ми, як і раніше, у Донецькій області".

Інші порівнювали колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим, називаючи їх "аналогами", і визнавали, що зміна керівництва ЗСУ може стати для Росії несприятливим фактором.

"Сирський все-таки був росіянином, і сім’я в Росії, і він постійно стримував Мадяра. Адже не секрет, що по Криму ударів було не надто багато. Тепер усе, у Мадяра розв’язані руки, зараз почнеться Армагеддон", - пишуть у Мережі.

Таким чином, обговорення призначення Михайла Драпатого в російських Z-пабліках виявилося значно менш оптимістичним, ніж можна було очікувати. Замість звичної бравади багато авторів визнали, що Україна отримала молодшого головнокомандувача, який має бойовий досвід, а саме кадрове рішення стало приводом для нової хвилі критики стану російської армії, її командування та нездатності влади проводити аналогічні зміни.

Відставка Сирського та призначення Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ

Як писав Главред з посиланням на Bloomberg, президент України Володимир Зеленський розглядав можливість відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського на тлі масштабних протестів із вимогами усунути військового керівника. Можливим кандидатом на посаду головнокомандувача джерела називали командувача Об’єднаними силами, генерал-майора Михайла Драпатого.

Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Увечері 21 липня екс-радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко заявив, що Зеленський відправив у відставку Сирського. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам президент у відеозверненні.

Зеленський також повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Рішення президент ухвалив після низки зустрічей із командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти та командувачем оперативним угрупованням "Схід" Віктором Ніколюком.

Детальніше про те, хто такий Михайло Драпатий, читайте в матеріалі: Від легендарного прориву до гучної відставки: що відомо про головнокомандувача ЗСУ Драпатого.

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Про персону - Михайло Драпатий Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016-2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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