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Росія готує новий наступ: майор назвав небезпечний напрямок на півночі

Олексій Тесля
21 липня 2026, 22:14
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Для надійного прикриття ділянки кордону може знадобитися додатково від семи до десяти бригад.
ЗСУ, Фронт, Війна
З’явився новий прогноз щодо розвитку ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Росія може зосередити додаткові сили для атаки
  • У перспективі може йтися щонайменше про п’ять дивізій

До осені Росія може зосередити додаткові сили на північній ділянці кордону, оскільки зараз триває формування нових з’єднань.

Як заявив в ефірі Київ 24 майор запасу Олексій Гетьман, у перспективі може йтися щонайменше про п’ять дивізій, які наразі перебувають у процесі створення.

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Якщо ці підрозділи будуть розгорнуті на північному напрямку, Україні доведеться враховувати посилену загрозу та посилювати оборону прикордонних районів.

За оцінкою Гетьмана, для надійного прикриття приблизно 160-кілометрової ділянки кордону з Брянською областю може знадобитися додатково від семи до десяти бригад.

Військовий також зазначив, що створення такої кількості підрозділів вимагатиме збільшення темпів мобілізації приблизно на 20–30%. Крім того, він вказав на необхідність продовжувати ротацію особового складу та посилювати з’єднання, які вже виконують бойові завдання.

"Росіяни зараз формують нові дивізії, і до осені вони можуть бути готові до використання. Нам потрібно враховувати цей ризик і заздалегідь готуватися до можливого посилення противника", - зазначив Гетьман.

За словами експерта, північний напрямок залишається одним із найбільш вразливих ділянок через значну протяжність кордону, тому Україні важливо заздалегідь мати достатній резерв сил для оперативного реагування на можливі зміни обстановки.

Імовірність активізації РФ на північному напрямку

Майор запасу та військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що ризик посилення активності російських військ на півночі України залишається високим. На його думку, основний задум російських сил полягає не в спробі захопити Київ чи Чернігів, а у створенні додаткового тиску на українську оборону.

Експерт вважає, що відкриття або посилення північного напрямку може змусити Україну перекидати туди додаткові підрозділи та розподіляти сили вздовж більш протяжної лінії фронту.

"Перекидання українських сил на північ може послабити оборону на інших ділянках фронту та створити для російської армії більш сприятливі умови для наступу", - вважає він.

Нагадаємо, Олег Жданов зазначав, що ризик відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі малоймовірний, однак виключати приховані операції агресора не можна.

Раніше керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович висловив переконання, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягнення своєї країни у війну проти України.

Як повідомляв "Главред", командувач Національною гвардією України генерал-майор Олександр Півненко заявляв, що Росія може спробувати створити новий напрямок тиску на Україну з території Білорусі, однак для масштабної операції супротивнику знадобляться значні ресурси. Зараз українські сили роблять усе, щоб не допустити такого розвитку подій.

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Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

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