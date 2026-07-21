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Долар і євро синхронно злетіли: офіційний курс валют на 22 липня

Руслана Заклінська
21 липня 2026, 16:05
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Гривня послабилася щодо основних іноземних валют.
Долар і євро синхронно злетіли: офіційний курс валют на 22 липня
Курс валют в Україні на 22 липня / / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 22 липня
  • Як змінився курс євро та польського злотого
  • Чи очікуються суттєві зміни курсу валют

На середу, 22 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США, євро та польський злотий продемонстрували незначне зростання порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 22 липня становить 44,75 грн/дол.. Порівняно з попереднім показником у 44,70 грн/дол. американська валюта зросла приблизно на п'ять копійок.

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Курс євро

Європейська валюта також продемонструвала невелике зростання. Курс євро встановлено на рівні 51,10 грн/євро. Напередодні він становив 51,09 грн/євро, тож валюта додала близько однієї копійки.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,74/44,77 грн/дол., а до євро - 51,09/51,11 грн/євро.

Курс злотого

Польський злотий 22 липня коштуватиме 11,80 грн/злотий. Днем раніше його курс становив 11,80 грн/злотий, однак у точних значеннях валюта подорожчала приблизно на 0,2 копійки.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара та євро 20-26 липня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі Главреду розповів, що валютний ринок України в останню декаду липня, ймовірно, залишатиметься стабільним. Різких стрибків курсу долара та євро найближчим тижнем не прогнозують.

За його прогнозом, долар протягом 20–26 липня перебуватиме в діапазоні 44,5-45 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Водночас курс європейської валюти залежатиме не лише від українських факторів, а й від ситуації на світових ринках.

"Поки пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, істотних підстав для різкого перегляду курсу євро в Україні також не буде", - зазначив Лєсовий.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 21 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий трохи подорожчали щодо гривні.

Також експерти прогнозують, що у другій половині 2026 року валютний ринок України залишатиметься нестабільним. За словами віцепрезидента Асоціації українських банків Сергія Мамедова, коливання курсу будуть очікуваними, а долар може зрости до 46,5 грн.

Водночас економіст Сергій Фурса зазначив, що в умовах повномасштабної війни говорити про повністю ринковий курс валюти некоректно, адже значний вплив на нього мають рішення та регулювання Національного банку України.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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