Долар і євро синхронно злетіли: офіційний курс валют на 22 липня

Гривня послабилася щодо основних іноземних валют.

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Курс валют в Україні на 22 липня / / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 22 липня

Як змінився курс євро та польського злотого

Чи очікуються суттєві зміни курсу валют

На середу, 22 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США, євро та польський злотий продемонстрували незначне зростання порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 22 липня становить 44,75 грн/дол.. Порівняно з попереднім показником у 44,70 грн/дол. американська валюта зросла приблизно на п'ять копійок.

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Курс євро

Європейська валюта також продемонструвала невелике зростання. Курс євро встановлено на рівні 51,10 грн/євро. Напередодні він становив 51,09 грн/євро, тож валюта додала близько однієї копійки.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,74/44,77 грн/дол., а до євро - 51,09/51,11 грн/євро.

Курс злотого

Польський злотий 22 липня коштуватиме 11,80 грн/злотий. Днем раніше його курс становив 11,80 грн/злотий, однак у точних значеннях валюта подорожчала приблизно на 0,2 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара та євро 20-26 липня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі Главреду розповів, що валютний ринок України в останню декаду липня, ймовірно, залишатиметься стабільним. Різких стрибків курсу долара та євро найближчим тижнем не прогнозують.

За його прогнозом, долар протягом 20–26 липня перебуватиме в діапазоні 44,5-45 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Водночас курс європейської валюти залежатиме не лише від українських факторів, а й від ситуації на світових ринках.

"Поки пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, істотних підстав для різкого перегляду курсу євро в Україні також не буде", - зазначив Лєсовий.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 21 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий трохи подорожчали щодо гривні.

Також експерти прогнозують, що у другій половині 2026 року валютний ринок України залишатиметься нестабільним. За словами віцепрезидента Асоціації українських банків Сергія Мамедова, коливання курсу будуть очікуваними, а долар може зрости до 46,5 грн.

Водночас економіст Сергій Фурса зазначив, що в умовах повномасштабної війни говорити про повністю ринковий курс валюти некоректно, адже значний вплив на нього мають рішення та регулювання Національного банку України.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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