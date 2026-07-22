Український F-16 уперше знищив винищувач РФ у повітряному бою - генерал США

Генерал США Ден Кейн під час слухань у Сенаті заявив про перший переможний повітряний бій винщувача F-16.

https://glavred.net/war/ukrainskiy-f-16-vpervye-sbil-istrebitel-rf-v-vozdushnom-boyu-general-ssha-10782545.html Посилання скопійоване

Український F-16 збив російський винищувач / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Коротко:

Український F-16 вперше збив ворожий літак

Україна значно посилила можливості ППО та авіації

Ймовірно, йдеться про знищений 8 липня російський Су-35

Український винищувач F-16 вперше здобув перемогу в повітряному бою, збивши російський літак. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті.

За словами Кейна, українські оборонні можливості значно посилилися завдяки підтримці міжнародних партнерів, а Київ продовжує розвивати власні спроможності у сфері ППО.

відео дня

"Неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає у масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від можливостей "земля - повітря" до можливостей "повітря - повітря", - сказав Кейн.

F-16 / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що нещодавно відбувся перший повітряний бій, у якому український F-16 знищив російський винищувач.

"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", - наголосив він.

Водночас генерал не уточнив, який саме російський літак був знищений, а також не розкрив дату, місце та деталі бою. Ймовірно, йдеться про російський винищувач Су-35, який, за повідомленнями, був ліквідовани унаслідок дій українських сил 8 липня.

Ліквідація російського Су-35 - що відомо

Як повідомляв Главред, на Курському напрямку українські військові збили російський винищувач Су-35. Літак був уражений 7 червня під час успішної операції Повітряних сил ЗСУ.

Згодом президент Зеленський підтвердив, що українські військові збили російський винищувач Су-35, пошкодили кілька військових вертольотів і завдали ударів по об’єктах військової логістики та аеродромах РФ. Зеленський наголосив, що такі втрати ускладнюють можливості Росії та посилюють тиск на неї для завершення війни.

За даними військового оглядача Bild Юліана Рьопке, це став перший випадок, коли Су-35 програв повітряний бій західному винищувачу. Успіх забезпечила не лише ракета F-16, а й шведська система дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, яка виявила російський літак за сотні кілометрів і передала координати українському пілоту.

Читайте також:

Про джерело: Сенат США Сена́т США (англ. the United States Senate) - верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою - Палатою представників - утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США. Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників - у південному крилі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред