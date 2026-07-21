Курнікова показала старших дітей від Іглесіаса

Тенісистка з Росії Анна Курнікова опублікувала миле фото зі своїми дітьми.

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Енріке Іглесіас із дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/enriqueiglesias, instagram.com/annakournikova

Коротко:

З якої нагоди Курнікова показала дітей

Як вони зараз виглядають

Дружина іспанського співака Енріке Іглесіаса, російська тенісистка Анна Курнікова показала своїх старших дітей.

Відповідним дописом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Люсі, Ніколас і Мері одягнені у футболки збірної Іспанії. Очевидно, таким чином пара вирішила порадіти за Іспанію та її участь у ЧС-2026.

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Усміхнені дівчатка дивилися в камеру, а хлопчик щось захоплено вигукує.

Діти Іглесіаса та Курнікової / Фото Instagram/annakournikova

Сама спортсменка ніяк не прокоментувала фото дітей, обмежившись лише емодзі у вигляді сердечок.

Зазначимо, що пара виховує чотирьох дітей, наймолодшому з яких лише 7 місяців.

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Про особу: Енріке Іглесіас Енріке Іглесіас - іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер та актор. Лауреат премій "Греммі" та American Music Awards. За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 - золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке - син співака Хуліо Іглесіаса та журналістки Ізабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.

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