Курнікова показала старших дітей від Іглесіаса

Коротко:
- З якої нагоди Курнікова показала дітей
- Як вони зараз виглядають
Дружина іспанського співака Енріке Іглесіаса, російська тенісистка Анна Курнікова показала своїх старших дітей.
Відповідним дописом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Люсі, Ніколас і Мері одягнені у футболки збірної Іспанії. Очевидно, таким чином пара вирішила порадіти за Іспанію та її участь у ЧС-2026.
Усміхнені дівчатка дивилися в камеру, а хлопчик щось захоплено вигукує.
Сама спортсменка ніяк не прокоментувала фото дітей, обмежившись лише емодзі у вигляді сердечок.
Зазначимо, що пара виховує чотирьох дітей, наймолодшому з яких лише 7 місяців.
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Про особу: Енріке Іглесіас
Енріке Іглесіас - іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер та актор. Лауреат премій "Греммі" та American Music Awards. За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 - золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке - син співака Хуліо Іглесіаса та журналістки Ізабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.
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