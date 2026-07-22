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Дрони вдарили по Криму: горить велика електропідстанція, Алушта та Ялта без світла

Дар'я Пшеничник
22 липня 2026, 08:22
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Унаслідок влучань на тимчасово окупованому півострові без світла залишилися Ялта та Алушта.
Дрони вдарили по Криму: горить велика електропідстанція, Алушта та Ялта без світла
Нічні удари дронами по Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне з новини:

відео дня
  • У ніч на 22 липня дрони атакували окупований Крим
  • У Ялті спалахнула пожежа на електропідстанції
  • В Алушті та Ялті зникло світло

У ніч на середу, 22 липня, у тимчасово окупованому Росією Криму пролунала серія вибухів - безпілотники атакували щонайменше три населені пункти півострова. У Ялті після влучання спалахнула пожежа на великій електропідстанції, а місто залишилося без світла, повідомляє моніторинговий Telegram-канал Кримський вітер.

Зазаначається, що світло в Ялті зникло близько 03:30, а невдовзі підписники каналу помітили яскраву заграву в районі одного з міських пагорбів. Джерело уточнило координати займання та причину.

"Горить, орієнтовно, на пагорбі Дарсан, де розташована однойменна електропідстанція, куди раніше неодноразово прилітало", - пише Кримський вітер.

Наслідки для Ялти та Алушти

Відключення електропостачання торкнулося не лише Ялти. За даними того ж каналу, без світла також залишилися окремі райони Алушти - перебої там зафіксували практично одночасно з ялтинськими.

Супутникова зйомка, на яку посилається Кримський вітер, підтвердила масштаб пожежі на підстанції.

Стрілянина у Феодосії

Паралельно з подіями в Ялті вибухи пролунали і в Феодосії, де в справу вступили мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Спроби перехопити безпілотники результату не дали.

"У Феодосії мобільні вогневі групи намагалися збити "добрі" дрони, але нічого не вийшло - у місті відчувається запах гару", - повідомляють підписники каналу.

Дивіться відео нічних вибухів та пожеж у Криму:

Дрони вдарили по Криму: горить велика електропідстанція, Алушта та Ялта без світла

Крим став головною вразливістю РФ - Politico

Окупований Крим, який Кремль довгі роки позиціонував як недоторканний форпост своєї військової могутності, стрімко перетворюється з головного досягнення російського диктатора Володимира Путіна на критичну вразливість РФ. Про це пише видання Politico.

Півострів спочатку замислювався Москвою як ключовий плацдарм для контролю над Чорним морем і символ імперських амбіцій російського президента. Однак зараз ці плани перебувають під загрозою.

Журналісти зазначають: війна в Україні почалася з анексії півострова у 2014 році й закінчиться саме в Криму.

"Крим - це золотий ключ до імперських амбіцій Росії", - заявив Ілля Павленко, колишній заступник голови Головного управління розвідки України.

Загороднюк вважає, що в України є приблизно рік, щоб розвинути технологічну перевагу, яка зараз дозволяє чинити тиск на Росію.

"Звісно, [Росія] зрештою скопіює нас. Ми, безперечно, не можемо дозволити собі втрачати час", - підкреслив він.

Хоча Україна сподівається зробити утримання півострова ще складнішим і дорожчим для Росії, ніж воно вже є, для самої України утримати його, ймовірно, буде так само складно і дорого.

Дрони вдарили по Криму: горить велика електропідстанція, Алушта та Ялта без світла
​Найгучніші атаки на Кримський міст ​ / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як вказуэ Politico, Крим поступово втрачає статус безпечного тилу Росії. Видання зазначало, що півострів поступово ізолюють і позбавляють військової логістики та що місцевим жителям радять запасатися їжею та ліками. За матеріалом Politico зазначалося, що населення Криму становить близько 2,5 мільйона осіб і воно стикнулося з перебоями в електро- та водопостачанні та дефіцитом пального.

Журналіст Олександр Сотник заявив про наслідки можливого падіння Криму для російських сил і суспільної реакції. Головний редактор каналу Sotnik-TV оцінював, що втрата півострова буде болючим ударом для армії, але не призведе до краху режиму. За його словами, пропаганда та кадрові рішення можуть швидко змінити наратив, і це матиме вплив на моральний стан військ.

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про масовані вибухи на півострові в ніч на 18 липня. Група інформувала про понад двадцять детонацій біля аеродрому "Гвардійське" та можливі пожежі на підстанціях. За повідомленням, вибухи також були чути у Севастополі, Феодосії, Керчі та Генічеську і попередньо ймовірною ціллю називали Балаклавську ТЕС.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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