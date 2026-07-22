"Сподіваюся, що наступ буде продовжено": Сирський зробив першу заяву після звільнення

Сирський заявив, що передає своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу.

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Сирський підбив підсумки роботи на посаді головнокомандувача ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Про що йдеться у заяві Сирського:

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Чому вивів війська з Авдіївки у 2024-му

Що змінилося в армії за два роки

Що передає своєму наступнику

Тепер уже колишній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив офіційну заяву, у якій підсумував свій шлях на чолі армії та окреслив здобутки українського війська за час повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що передає своєму наступнику структуру, яка не лише ефективно тримає оборону, а й утримує стратегічну ініціативу.

Ексголовком підкреслив, що бачив війну "з її першого дня 2014 року, жив фронтом" і чудово розуміє ціну кожного звільненого кілометра. Згадуючи ключові етапи - від оборони столиці та визволення Харківщини до виснаження найбоєздатніших сил ворога на Донеччині, - Сирський акцентував на складних рішеннях, зокрема під час виходу з Авдіївки у лютому 2024 року.

"Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей", - зазначив він.

Рік змін та технологічна трансформація

Окрему увагу в заяві приділено масштабним операціям, зокрема Курській операції, яка перенесла бойові дії на територію агресора, а також успішним діям на Добропільському та Олександрівському напрямках.

За словами Сирського, паралельно з боями відбувалася глибинна трансформація самого війська: створення Сил безпілотних систем, розбудова нової ешелонованої системи ППО, перехід на корпусну структуру та закриття Чорноморського порту ворога в Новоросійську.

"Те, що ще недавно було експериментом ентузіастів, сьогодні щоночі збиває те, що вважалося незбивним", - підкреслив ексголовком, говорячи про нові підрозділи дронів-перехоплювачів.

Спадщина та стан поля бою

Олександр Сирський повідомив, що лише за поточний рік під його командуванням вдалося звільнити 700 квадратних кілометрів української землі, а також натякнув на низку секретних операцій:

"Про них розкаже історія. Скажу лише: ворог їх запам’ятав".

Підсумовуючи свій етап керівництва ЗСУ, він висловив вдячність кожному воїну та родинам полеглих героїв, запевнивши, що його власна боротьба на цьому не припиняється.

"Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є", - наголосив генерал.

Він додав, що посади змінюються, але його головний принцип залишається незмінним - служити Україні до повної Перемоги.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Відставка Сирського та призначення Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ

Як писав Главред з посиланням на Bloomberg, президент України Володимир Зеленський розглядав можливість відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського на тлі масштабних протестів із вимогами усунути військового керівника. Можливим кандидатом на посаду головнокомандувача джерела називали командувача Об’єднаними силами, генерал-майора Михайла Драпатого.

Увечері 21 липня екс-радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко заявив, що Зеленський відправив у відставку Сирського. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам президент у відеозверненні.

Зеленський також повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Рішення президент ухвалив після низки зустрічей із командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти та командувачем оперативним угрупованням "Схід" Віктором Ніколюком.

Детальніше про те, хто такий Михайло Драпатий, читайте в матеріалі: Від легендарного прориву до гучної відставки: що відомо про головнокомандувача ЗСУ Драпатого.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року по 21 липня 2026 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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