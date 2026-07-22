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Бандуристка та педагог: що відомо про дружину нового головкома Михайла Драпатого

Христина Трохимчук
22 липня 2026, 10:54
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Юлія Драпата професійно займається музикою.
Як виглядає дружина Михайла Драпатого
Як виглядає дружина Михайла Драпатого / колаж: Главред, фото: facebook.com, Білоцерківська школа мистецтв № 5, Михайло Драпатий

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає дружина Михайла Драпатого
  • Чим займається дружина нового Головнокомандувача ЗСУ

Увечері 21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Главред розповість, як виглядає і чим займається дружина нового головнокомандувача ЗСУ.

Як виглядає дружина Михайла Драпатого

Після легендарного прориву до Маріуполя у 2014 році Драпатий опинився в центрі уваги українських ЗМІ. У сюжеті СТБ також з’явилися його дружина Юлія та син Іван. Крім того, у Михайла є донька Анна.

відео дня
Сім'я Михайла Драпатого
Сім'я Михайла Драпатого / скрін з відео

В інтерв’ю Драпатий розповів, як виводив із котла 260 військових, незважаючи на відсутність зеленого коридору. Майбутній головнокомандувач зізнався, що багато хто з військовослужбовців не вірив, що їм вдасться повернутися додому живими. Михайла також з нетерпінням чекали вдома - дружина не бачила його п’ять місяців. На радостях від зустрічі Юлія пообіцяла чоловікові нагодувати його смачним домашнім борщем.

Юлія Драпата з сином
Юлія Драпата з сином / скрін з відео

Чим займається дружина Михайла Драпатого

Сім’я Драпатих - саме той випадок, коли чоловік і дружина гармонійно доповнюють одне одного. Поки Михайло Драпатий самовіддано захищає Україну на фронті, його дружина виконує важливу культурну місію - дбайливо зберігає та розвиває українські традиції.

Дружина Михайла Драпатого грає на бандурі
Дружина Михайла Драпатого грає на бандурі / фото: facebook.com, Білоцерківська школа мистецтв 5

Юлія працює в Білоцерківській школі мистецтв, де передає свої знання та любов до мистецтва молодому поколінню. Окрім викладацької діяльності, вона активно реалізує себе й як виконавиця та грає в ансамблі викладачів-бандуристів "Олександрія".

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Володимир Остапчук, який вирішив переїхати разом із сім’єю до Канади, знову змінюватиме місце проживання. Дружина ведучого зізналася, що вони вже збирають речі та готуються до чергового переїзду.

Також Алла Пугачова виглядає дуже бадьоро і пересувається самостійно, без палиці. При цьому зірка привернула увагу помітним схудненням, викликавши активні обговорення шанувальників, які почали оцінювати зміни в зовнішності зірки.

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Про персону: Михайло Драпатий

Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України - головнокомандувач ЗСУ. Раніше командувач угрупованням Об’єднаних сил (2025–2026), командувач Сухопутних військ ЗСУ (2024–2025). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016–2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024 року). Голова оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024 року), голова оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024 року). Кавалер орденів Богдана Хмельницького та "Народний герой України", пише Вікіпедія.

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