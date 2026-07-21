Помер зірка російських кримінальних фільмів та серіалів

Актор боровся з невиліковною хворобою і вів усамітнене життя.

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Помер популярний російський актор / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Що сталося з актором

Що про нього відомо

У терористичній Росії стало відомо, що помер популярний там актор, який знімався у багатьох серіалах і фільмах - Дмитро Поднозов із театру "Особняк".

Як повідомляють російські пропагандисти, причиною смерті Дмитра Поднозова став рак легенів з метастазами в мозок.

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Акторові поставили невиліковний діагноз у грудні 2025 року. Поднозов лікувався та збирав гроші на операцію, оскільки власних коштів йому не вистачало. Хвороба розвивалася стрімко, і вже навесні його стан погіршився. Він помер 20 липня.

Помер популярний російський актор / Фото Стархіт

Поднозов відомий як криміналіст Мітя в легендарному серіалі "Таємниці слідства" - актор знімався з 9-го по 16-й сезони. Крім того, його можна було побачити в таких кінохітах, як "Литейний", "Карамора", "Закінчиться літо" та інших.

Помер популярний російський актор / Фото Стархіт

Пропагандисти також пишуть, що актор був одним із найпотайливіших акторів, він не говорив про особисте життя. Після його смерті з’ясувалося, що він був одружений із жінкою, молодшою за нього на 23 роки.

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Про особу: Дмитро Поднозов Дмитро Поднозов - російський актор театру, телебачення та кіно. Художній керівник і засновник Санкт-Петербурзького драматичного театру "Особняк".

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