Лукашенко ввів смертну кару за "держзраду": хто під загрозою

У Білорусі до смертної кари за "державну зраду" можуть засудити військовослужбовців та чиновників.

У Лукашенка засуджуватимуть людей до смертної кари через "держзраду" / Колаж фото УНІАН, pixabay.com

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко посилив покарання за "державну зраду". Тепер за такий "злочин" він хоче засуджувати до смертної кари чиновників та військових. Про це повідомляють білоруські пропагандисти.

Білоруський диктатор вже підписав Закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності". До кримінальної відповідальності можуть засудити всіх осіб, які обіймають державні посади.

"Законом передбачається поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену службовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади. При цьому за зраду державі, вчинену службовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виняткової міри покарання - смертної кари", - пишуть пропагандисти.

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Також у Білорусі встановили суму штрафу за злочини "антидержавної спрямованості". Його розмір становить до 50 тисяч базових величин. Крім того, Лукашенко запровадив кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитації ЗС Білорусі та інших військових, а також за порушення вимог щодо захисту держсекретів.

Тепер білоруські правоохоронці зможуть на довше затримувати тих, кого підозрюють у "держзраді", щоб "максимально якісно провести оперативно-слідчі заходи". Разом з тим вони можуть відпускати осіб, які готували напад на установи з міжнародним захистом або мали відношення до вчинення диверсії. Відпустити таких осіб можуть у тому випадку, якщо вони відмовились від своїх намірів або повідомили про підготовку заздалегідь.

Слід зазначити, що Білорусь є єдиною країною в Європі, де досі застосовувалась смертна кара.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.

Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно говорив, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.

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