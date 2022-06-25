"Бабки не платять, заміни немає": війська РФ женуть у наступ під Харковом, але вони біжать з позицій

Військові РФ тікають зі своїх позицій у Харківській області - перехоплення СБУ / Reuters, УНІАН

У Харківській області війська Росії командування відправляє в наступ, проте вони намагаються залишити свої позиції. Вони скаржаться на відсутність відпусток, грошей і ротації військ. З однієї з позицій втекло близько 80 осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

На своєму YouTube-каналі ГУР опублікував чергове перехоплення однієї з розмов російських окупантів. За словами російського військового, який говорить з товаришем, у Харківській області загарбники несуть серйозні втрати. Інші загарбники біжать зі своїх позицій. Грошей, ротації і відпусток немає.

читайте такожСпроба номер два: чому путінське військо не залишає намірів захопити Харків"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік). Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість", - каже російський загарбник.

Також він підкреслив, що згорів його бронетранспортер.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала перехоплення розмови військових РФ, в якому вони говорили про те, що в одному з батальйонів тільки 30 осіб погодилися йти на пряме зіткнення з ЗСУ. Примітно, що в батальйоні, в залежності від типу військ, від 300 до 900 військових.

Українська спецслужба опублікувала перехопила розмову "мобілізованого" до "ЛНР" зі своєю дружиною. Він розповів їй, що російські офіцери-командири тікають з війни проти України. Кидають зброю та особовий склад. Також, за його словами, "мобілізовані" ніде не зафіксовані як учасники військових дій.

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