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Харкову загрожує нова атака окупантів: Арестович закликав вивозити дітей з міста

21 червня 2022, 08:19

Угруповання РФ на півдні Бєлгородської області досягло стадії операційної готовності. Не виключено, що цього тижня воно почне рухатися у бік Харкова.

Харків
Арестович закликав вивезти дітей з Харкова, оскільки небезпека в місті, найімовірніше, збережеться надовго / Фото УНІАН

У Харківській області на поточному тижні може погіршитися ситуація. Російські окупанти накопичили сили і можуть почати наступати в бік Харкова. Про це попередив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 18 червня.

"Процитую президента. Він сказав вчора, що тиждень буде історичним. В основному він говорив це про голосування за ухвалення про передачу України статусу кандидата в Євросоюз, але попередив, що на Харків будуть наступати, і навколо Сєвєродонецька буде велика битва. І ось це угруповання, яке на півдні Бєлгородської області, не виключено, що почне рухатися на цьому тижні, і буде направлено додатково в бік Харкова. Ми точно не знаємо, але виключати не можна, тому що воно досягло стадії операційної готовності", - сказав Арестович увечері 18 червня в ефірі Фейгін Live.

За словами радника глави ОП, ворог продовжує рухатися на півночі області й здійснює ракетні удари по Харкову.

"Противник сьогодні намагався рухатися, умовно кажучи, на Старий Салтів, туди на Дергачі, в загальному напрямку на північ, на Руську Лозову точніше, і б'є по Харкову протягом дня і вчора бив різними засобами. Тобто Харків - це класичне прифронтове місто, по якому наносяться удари, гинуть люди. Тому ще раз закликаю харків'ян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і йти в укриття одразу, берегти дітей, а по-хорошому - вивезти дітей звідти, тому що боюся, це надовго", — сказав радник глави ОП.

Арестович додав, що ворогу не вдасться захопити Харків, проте високий рівень небезпеки для цивільних зберігається.

"Сухопутні коридори, заходь, де хочеш, кордон поруч російський. Складна ситуація для нас. Тому президент і сказав, що можуть бути складнощі в районі Харкова для нас. Я впевнений, ще раз підкреслю, що Харків їм не взяти, вони напевно навіть не будуть намагатися особливо, але вогонь артилерія буде вести. І це вкрай небезпечно для мирних жителів. Відповідно, їм слід прислухатися до рекомендацій військової адміністрації", — зазначив він.

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Як повідомляв Главред, 20 червня глава Харківської ОВВА Олег Синєгубов заявив, що через обстріли військ Росії по Харкову і області в понеділок загинули троє місцевих жителів. Удари фіксували із систем РСЗВ по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах міста. Також ворог б'є по Харкову та області ракетами. Обстріли ведуться по Чугуєву, Лозовій, Золочівській та Дергачівських громадах.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська зосередилися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до міжнародного кордону.

Інші новини:

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