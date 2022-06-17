Кидають своїх в бою: з війни в Україні тікають російські командири-офіцери - перехоплення СБУ

Російські командири-офіцери тікають з України / УНИАН, Reuters

Російські командири-офіцери тікають з війни в Україні. Вони кидають зброю та особовий склад напризволяще. Про це стало відомо з перехопленої телефонної розмови, яку опублікувала СБУ.

Чоловік, якого мобілізували в "ЛНР" розповів своїй дружині про те, що його командування відмовилось воювати. Тепер він сподівається на те, що їх відвезуть додому.

"Наше командування поїхало. Ну не поїхали, а покидали зброю. Кажуть: "Ми воювати не підемо". Їх змінюватимуть, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому. Один із начальства взагалі в Росію втік", - сказав окупант.

Жінка просить чоловіка не тікати, щоб його дії не розцінили як дезертирство. Сам же окупант розуміє, що офіційно він не бере участь у війні.

"Ми ніде не рахуємось, ніде. Повір мені. Як сказав командир Ушаков, ми тут - "м'ясо", що відволікає маневр. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут знаходимося", - пояснює дружині чоловік.

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Як повідомляв Главред, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські військові масово намагаються уникати прямих бойових зіткнень і дезертують.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення в Україну сотні солдатів РФ були звільнені через відмову брати участь у війні. Згідно з даними, які вдалося отримати виданню The Wall Street Journal, російська армія скоротилася на кілька сотень військових — їх звільнили.

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