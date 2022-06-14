ЗСУ наводять жах на окупантів, в бій готовий йти один з 10 солдатів - перехоплення СБУ

Окупантам страшно йти на пряме зіткнення із ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти так бояться Збройних сил України, що лише один з десяти путінських солдат готовий до прямого зіткнення з українськими захисниками.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила і опублікувала у Facebook Служба безпеки України.

"У нас багато хто (неценз. - ред.) відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять осіб... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... всього тридцять осіб з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?", – розповів дружині окупант.

Зазначимо, зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців залежно від типу військ.

Як повідомляв Главред, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські військові масово намагаються уникати прямих бойових зіткнень і дезертують.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення в Україну сотні солдатів РФ були звільнені через відмову брати участь у війні. Згідно з даними, які вдалося отримати виданню The Wall Street Journal, російська армія скоротилася на кілька сотень військових — їх звільнили.

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