РФ накрила житлові квартали Харкова вогнем з Ураганів: загинули п'ятеро, багато поранених

Руйнування в Харкові / Facebook С. Болвінова

У вівторок, 21 червня, російські окупанти накрили потужним вогнем Харків. Кількість жертв в результаті обстрілу Харкова зросла до 5 осіб.

У той же час кількість поранених збільшилася до 11 осіб, повідомив в Facebook начальник слідчого управління поліції Сергій Болвінов.

"Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об'єкта", - зазначив він.

За словами Болвінова, попередньо обстріл здійснено з РСЗВ Ураган.

"На жаль, 5 загиблих, 11 поранених", - додав правоохоронець.

Він уточнив, що слідчі оглянули місця обстрілу і відкрили провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Обстріли Харкова окупантами РФ

Нагадаємо, у вівторок, 21 червня, окупанти в черговий раз обстріляли житловий район Харкова.

Обстріли були зафіксовані в Індустріальному районі, попередньо повідомлялося про 10 поранених і 4 загиблих, серед яких одна дитина.

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