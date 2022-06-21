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Жданов радить людям тікати з Харкова в найближчий тиждень

21 червня 2022, 15:28

За словами експерта, російські окупанти активізують обстріли міста.

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Жданов радить людям тікати з Харкова в найближчий тиждень / УНІАН, скріншот

Жителям Харкова краще покинути місто найближчими днями. Це стосується жінок і дітей.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН зазначив, що безпека на війні дуже хитка.

За його словами, покинути варто, принаймні, з тих районів, в які дістає російська артилерія.

"Це спроба створити якийсь другий напрямок, який буде загрозливий Збройним силам України, і відтягнути частину сил. Але сил, щоб просуватися на сам Харків, у них (армії РФ — Ред.) немає сил. Про взяття Харкова взагалі не може бути мови. Вони фактично оновили свою лінію оборони до того, як ми їх тиснемо до кордону. Йдуть позиційні бої. Але далі вони не просунулися. У них там резерв п'ять-шість батальйонно-тактичних груп - це вистачить на тиждень", — говорить Жданов.

читайте такожВійськам РФ вдалося трохи просунутися біля Харкова - британська розвідкаТакої думки дотримується і радник голови ОП Олексій Арестович. За його словами російські окупанти накопичили сили і можуть почати наступати в бік Харкова.

"Процитую президента. Він сказав вчора, що тиждень буде історичним. В основному він говорив це про голосування за прийняття про передачу України статусу кандидата в Євросоюз, але попередив, що на Харків будуть наступати, і навколо Сєвєродонецька буде велика битва. І ось це угруповання, яке на півдні Бєлгородської області, не виключено, що почне рухатися на цьому тижні, і буде направлено додатково в бік Харкова. Ми точно не знаємо, але виключати не можна, тому що вона досягла стадії операційної готовності", — сказав Арестович увечері 18 червня.

Обстріл Харкова

20 червня голова Харківської ОВВА Олег Синегубов заявив, що через обстріли військ Росії по Харкову та області в понеділок загинули троє місцевих жителів. Удари фіксували з систем РСЗВ по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах міста. Також ворог б'є по Харкову та області ракетами. Обстріли ведуться по Чугуєву, Лозовій, Золочівській та Дергачівських громадах.

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