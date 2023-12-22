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"Азовсталь у менших масштабах": комбат розповів про ситуацію на Авдіївському коксохімі

Анна Ярославська
22 грудня 2023, 09:44
Якщо окупанти займуть хоча б частину коксохімічного заводу, вони зможуть повністю контролювати підходи до міста.
Ігор Губаренко, Авдіївський коксохім, ВСУ
Авдіївський коксохім - це Азовсталь в менших масштабах / Колаж: Главред, фото: уп, Вікіпедія, 43 окрема механізована бригада

Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем Сил оборони України. Про це заявив командир 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який бореться на північному фланзі Авдіївського напрямку.

За його словами, окупаційна армія намагалася зайняти завод, але жодна спроба не завершилася успіхом.

"Коксохім - це Азовсталь в менших масштабах. Щодо Азовсталі у нас легенди, а по коксохіму чого немає?", - сказав Губаренко в інтерв'ю Українській правді.

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Комбат додав: якщо росіяни зайдуть на коксохім, вони зможуть просуватися далі піхотою.

"Технікою - ні, а ось піхотою – так. Їхня артилерія вже не зможе працювати по будівлях, оскільки там будуть їхні люди, а наша – там і наші теж будуть. Коксохім - найкоротший шлях, яким вони можуть повністю обрізати нам Авдіївку", - пояснив Губаренко.

"Якщо росіяни займуть хоча б частину коксохіму, то вони зможуть повністю контролювати підходи до міста", - додав військовий.

Також Губаренко розповів про тактику, яку застосовують окупанти, щоб захопити Авдіївський коксохім: "Зараз їхні спроби зайти на завод виглядають так: йде стадо, повертається один баран, інші залишаються під парканом. Користуючись погодними умовами та вогневими засобами, вони намагаються пробити периметр паркану. Працюють авіацією, артилерією, навіть технікою намагалися заїхати. Але на цьому етапі їхні спроби марні".

Губаренко також розповів, що окупантам вдалося захопити частину промзони Авдіївки. Їм вдалося це зробити через недостатню кількість особового складу ЗСУ.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти розпочали інтенсивні наступальні операції на східному напрямку фронту. Силами розміром з ротно-тактичну групу ворог намагається наступати по всій лінії фронту, але поки немає передумов для виведення українських сил з Авдіївки. Про це повідомив офіцер ЗСУ, лицар ордена "Богдана Хмельницького" Микола Мельник.

21 грудня співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив, що окупанти остаточно зайшли в промзону Авдіївки та закріпилися на позиціях.

Представник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що ЗСУ відбивають атаки біля міста і не дають ворожим силам захопити Авдіївський коксохімічний завод. Підприємство - під контролем армії України.

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