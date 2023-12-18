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Загострення у Авдіївки і "вибори" Путіна: в ГУР назвали мету Кремля

Андрій Ганчук
18 грудня 2023, 21:08
Війська Росії в боях за Авдіївку використовують методи Жукова і Сталіна, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Путін, війська РФ
Окупанти РФ штурмують Авдіївку, щоб показати видимість "перемог" - ГУР / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Загострення боїв в районі Авдіївки Донецької області безпосередньо пов'язане з так званими виборами президента Росії. Директор Володимир Путін намагається показати якісь "досягнення", тоді як похвалитися Кремлю нічим. Про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що загострення в районі Авдіївки безпосередньо пов'язане з "виборами" Путіна в Росії.

"Для російської пропаганди ці імітаційні вибори мають велике значення", - зазначив Юсов.

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За словами представника військової розвідки України, росіяни в боях за Авдіївку намагаються виконати політичні завдання. Путіну потрібно показувати "досягнення", яких немає.

"Проте Путін не шкодує російських окупантів і продовжує ставити завдання методами "жуковщини" і "сталіновщини", - підкреслив Андрій Юсов.

Ситуація в районі Авдіївки

Окупанти змінили тактику при атаках Авдіївки, сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, тепер ворог почав атакувати українські позиції вночі.

Росіяни прориваються до вулиць Авдіївки, сказав боєць Легіону Свобода Максим Морозов. Також окупанти продовжують активно намагатися штурмувати промзону.

Голова Авдіївської місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш вважає, що військам РФ не вдасться окупувати Авдіївку до Нового року. Крім того, ворог не повинен захопити місто і до "президентських виборів" у Росії.

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Авдіївка ЗСУ російські війська війна Росії та України Вибори президента Росії-2024
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