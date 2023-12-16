Дедлайни захоплення Авдіївки змістилися: Гетьман назвав нові терміни

"М'ясні штурми" можуть зменшитися, оскільки мета окупантів під Авдіївкою більше політична, аніж стратегічна.

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Експерт розповів, чи зменшаться "м'ясні штурми" росіян / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

З жовтня, коли розпочалися активні бої за Авдіївку Донецької області, російська окупаційна армія понесла великі втрати – приблизно 13 тисяч солдатів. Однак ця цифра може бути значно більшою. Незважаючи на значні втрати, влада РФ встановила новий термін захоплення Авдіїївки. Про це повідомив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, Росія спочатку встановила термін захоплення міста до 14 грудня, дня проведення так званої "прямої лінії" диктатора Володимира Путіна. Цей термін ставили для того, щоб презентувати успіхи у війні під час пресконференції.

"Це якраз був той перший дедлайн, який вони встановлювали, щоб до пресконференції Путін міг розповісти про якісь успіхи на полі бою. До цього дня вони мали захопити Авдіївку. Тому були такі масовані "м’ясні" атаки. Зараз їм змінили дедлайн. Наступний крайній термін - 15-17 березня наступного року, коли в Російській Федерації будуть так звані президентські вибори. Хоча всі чудово розуміють, як вони відбуватимуться і хто буде обраний", - зазначив Гетьман. відео дня

Наразі ситуація змінилася і окупанатам встановили новий термін - 15-17 березня наступного року. Такий дедлайн пов'язаний із так званими президентськими виборами в Росії. Гетьман вказує, що "м'ясні штурми" можуть зменшитися, оскільки їхня мета більше політична, аніж стратегічна.

"Такі "м’ясні" штурми, які були раніше біля Авдіївки, думаю, будуть потрошечки сходити нанівець. Тому що це була не військова мета, це була політична мета - Авдіївка до 14 грудня. Тепер терміни змінилися. Тому, найімовірніше, вони почнуть шкодувати техніку. Не людей, звісно ж. Там росіяни втрачають сотні одиниць техніки, а успіху якогось не досягли", - пояснив експерт.

Крім цього, окупаційна армія має завдання до 15 березня 2024 року вийти на Куп’янськ вузловий та захопити Авдіївку і Мар’їнку в Донецькій області. Гетьман зазначив, що ці завдання росіянам поставили на найближчі 90 днів.

Ситуація біля Авдіївки

Нагадаємо, російські війська досягли часткових успіхів поблизу Авдіївки, але ЗСУ утримують позиції, не дозволяючи ворогові закріпитися. Ситуація навколо міста залишається напруженою, сказав начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Також 14 грудня окупанти продовжили наступ у районі Авдіївки, рухаючись на південь від залізничної колії поблизу Степового. Інститут вивчення війни повідомив, що наразі немає доказів про закріплення росіян на околицях самої Авдіївки, хоча російські пропагандисти повідомляли про штурми й просування окупантів вздовж залізничного полотна біля Степового.

Крім цього, окупаційні сили використовують мобільні групи для спроби прориву з промислової зони до житлового сектору Авдіївки. 15 грудня активні бої розгорталися на вулицях Колосова та у садовому товаристві "Виноградники".

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