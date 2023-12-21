ЗСУ знижують потенціал окупантів, російська 'оборонка' сповільнюється - Зеленський

В українській розвідці доповіли Зеленському про плани ворога.

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РФ уповільнює роботу оборонно-промислового комплексу / колаж: Главред, фото: ОПУ, 43 окрема механізована бригада

У РФ сповільнюється робота оборонно-промислового комплексу. Про це президенту України Володимиру Зеленському доповіли в українській розвідці. Зеленський розповів про це у своєму відеозверненні.

Також у розвідці дізналися про плани ворога.

"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської "оборонки" - є сигнали щодо їх уповільнення", - сказав Зеленський.

відео дня

Зеленський додав, що українські Сили оборони продовжують працювати над зниженням потенціалу окупантів.

"Будемо їх уповільненню ще допомагати. Віримо в наші сили! І кожен день додаємо сили Україні", - додав він.

Коли і як закінчиться війна

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