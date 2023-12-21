ЗСУ знижують потенціал окупантів, російська 'оборонка' сповільнюється - Зеленський

У РФ сповільнюється робота оборонно-промислового комплексу. Про це президенту України Володимиру Зеленському доповіли в українській розвідці. Зеленський розповів про це у своєму відеозверненні.
Також у розвідці дізналися про плани ворога.
"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської "оборонки" - є сигнали щодо їх уповільнення", - сказав Зеленський.
Зеленський додав, що українські Сили оборони продовжують працювати над зниженням потенціалу окупантів.
"Будемо їх уповільненню ще допомагати. Віримо в наші сили! І кожен день додаємо сили Україні", - додав він.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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