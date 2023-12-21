Армія відбиває атаки РФ біля Авдіївки: у ЗСУ розкрили ситуацію щодо коксохіму

Окупаційні війська агресора Росії продовжують атакувати Авдіївку Донецької області. ЗСУ відбивають атаки біля міста і не дають ворожим силам захопити Авдіївський коксохімічний завод. Підприємство під контролем армії України. Про це заявив представник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ЗСУ відбивають атаки окупантів і тримають коксохім.
"Коксохім - під нашим контролем. Загалом близько Авдіївки за минулу добу відбито 14 атак — це в районах Новокалинового, також на схід від Новобахмутівки, біля самої Авдіївки. Ще 22 атаки — Північне, Первомайське і Невельське", - пояснив ситуацію Штупун.відео дня
Також він додав, що в районах Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки окупанти намагаються просунутися вперед. На цій ділянці фронту відбиті 10 атак.
Олександр Штупун підкреслив, що війська РФ активно діють і в Запорізькому напрямку. Загарбники намагаються відбити позиції, які вони раніше втратили в боях з ЗСУ.
Ситуація в районі Авдіївки
Керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що війська РФ продовжують атакувати Авдіївку і "прагнуть" захопити місто до Нового року. ЗСУ відбивають ворожі наступи та утримують місто.
Крім того, Барабаш розповів, що окупанти Росії змінили тактику в наступі на Авдіївку. Ворог став масово застосовувати живу силу і військову техніку на виразно обраних ділянках фронту. Росіяни намагаються прорвати оборону армії України.
Сили оборони контратакували в районі Авдіївки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Вказується, що ЗСУ проводили атаки на захід і північний захід від Донецька поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.
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