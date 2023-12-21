Виведення військ з Авдіївки: офіцер ЗСУ зробив важливу заяву про наступ ворога

За словами офіцера ЗСУ, росіяни мають успіх лише на бахмутському напрямку, однак наступ окупантів по всій лінії фронту на сході України триває.

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Російські окупанти мають успіх на Бахмутському напрямку - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти почали інтенсивні наступальні операції на східному напрямку фронту. Силами розміром до ротно-тактичної групи ворог намагається наступати по всій лінії фронту, але наразі немає передумов для виведення українських сил з Авдіївки. Як повідомив в ефірі Апостроф TV офіцер ЗСУ, лицар ордену "Богдана Хмельницького" Микола Мельник, окупанти застосовують комбінований наступ, відправляючи малі піхотні групи, а коли є можливість, формують колони для розвитку атаки.

"Зрозуміло одне, що росіяни активізувалися, вони дійсно хочуть мати значні успіхи на початок 2024 року. Тут є і політичні моменти. Але нічого в них не вийде. Формально росіяни сильніші, але фактично якихось великих просувань на великій ділянці фронту, окрім як біля Бахмуту, немає", – додав він.

Також, розглядаючи ситуацію в районі Авдіївки, офіцер зазначив, що наразі немає підстав для виведення військ з цієї області. За минулий тиждень російські війська захопили кілька посадок в районі Степового.

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"На коксохім вони застрибнути не можуть, "промку" вони пройти не можуть, з південного фасу жодного успіху вони не мають, а з північного – є просування біля Степового, але воно не є критичним. Я дуже сподіваюсь, що ми зараз сконцентруємось на ротації тих підрозділів, які є на Авдіївському напрямку, і зведенні укріплень, і знову ж таки, я сподіваюсь, що ці укріплення будуть копати не солдати лопатою, а екскаватори", – констатував він.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, активні бойові дії росіян поблизу Авдіївки прямо пов'язані з президентськими виборами в Росії. За словами речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, президент Володимир Путін намагається продемонструвати якісь "досягнення", хоча Кремлю нема чим пишатися.

Начальник міської військової адміністрації міста Авдіївка Віталій Барабаш повідомив, що російські окупанти вже декілька разів змінювали кінцеві терміни для окупації міста.

Він додав, що війська Російської Федерації змінили свою тактику наступу під Авдіївкою. За його словами, окупанти перейшли до концентрації особового складу і техніки для атаки на окремих напрямках.

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