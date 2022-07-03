Авіація ЗСУ "прожарила" окупантів на півдні: деталі спецоперації

Авіація ЗСУ "прожарила" окупантів на півдні / скріншот

Повітряні Сили України завдали удару по позиціях російських окупантів на південному напрямку.

В результаті успішної атаки були знищені як особовий склад, так і техніка і боєприпаси росіян, повідомили в ОК "Південь".

"Гідно приймаючи тактику ворога щодо посилення авіаційних ударів, нашою авіацією нанесені удари літаками і вертольотами по двох складах боєприпасів і п'яти місцях скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан і Центрального", - повідомили військові.

Вже відомо про знешкодження 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", самохідної великокаліберної гармати "Піон" та броньованої техніки.

читайте такожЗСУ вдарили з вертольотів і артилерії: на півдні знищено 35 окупантів і модернізовані танкиНагадаємо, вранці 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що минулої ночі ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали понад 30 ударів по ворогу. За словами Федорова, очікується великий потік мелітопольців на евакуацію.

Також, за його словами, вчора завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

"Зараз окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!"- сказав Федоров.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України ліквідували ще кількох офіцерів російських окупаційних військ. Українські захисники знищили старшого експерта Військово-наукового комітету ВДВ РФ майора Андрія Меліхова з Подольська Московської області. Також були ліквідовані два старших лейтенанта армії РФ-Михайло Лукін і Дмитро Заїкін.

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