Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ ліквідували майора ВДВ армії РФ

Майор Андрій Меліхов знищений в Україні / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України ліквідували ще кілька офіцерів російських окупаційних військ.

Про це в Telegram розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Він підкреслив, що українські захисники знищили старшого експерта військово-наукового комітету ВДВ РФ майора Андрія Меліхова з Подольська Московської області.

"Але ж все-таки цікаво що він тут робив? Або вже серед старших офіцерів не вистачає тих, хто відправляє науково – викладацький склад?",- пише Штірліц.

Він також уточнив, що в Україні ліквідовано старшого лейтенанта армії РФ Михайла Лукіна.

"Старший лейтенант Заїкін Дмитро зробив" крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - додав Штефан.

Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

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