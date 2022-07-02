Повернувся додому в труні: ЗСУ знищили старшого прапорщика окупантів з Бурятії

ЗСУ знищили старшого прапорщика окупантів з Бурятії/ Telegram Штірліц

Українські військові ліквідували ще одного старшину окупантів, який приїхав на війну в Україну з Бурятії.

Старший прапорщик Євген Зарубін уже повернувся додому в труні, і в суботу, 2 липня, відбудеться його похорон в бурятському селі Зарубіне. Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Експлуататор літальних двигунів морської авіації старший прапорщик Зарубін Євген із бурятського села Зарубіне зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – зазначив український офіцер.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що Зарубіна було посмертно нагороджено орденом за мужність.

ЗСУ знищили старшого прапорщика окупантів з Бурятії/ Instagram Штірліц

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України ліквідували ще кількох офіцерів російських окупаційних військ. Українські захисники знищили старшого експерта військово-наукового комітету ВДВ РФ майора Андрія Меліхова з Подольська Московської області. Також було ліквідовано двох старших лейтенантів армії РФ – Михайла Лукіна і Дмитра Заїкіна.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Що після точного влучення боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

Читайте також: