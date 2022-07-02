Повернувся додому в труні: ЗСУ знищили старшого прапорщика окупантів з Бурятії

Загарбник зробив "жест доброї волі" і денацифікувався.
Українські військові ліквідували ще одного старшину окупантів, який приїхав на війну в Україну з Бурятії.
Старший прапорщик Євген Зарубін уже повернувся додому в труні, і в суботу, 2 липня, відбудеться його похорон в бурятському селі Зарубіне. Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").
"Експлуататор літальних двигунів морської авіації старший прапорщик Зарубін Євген із бурятського села Зарубіне зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – зазначив український офіцер.
При цьому російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що Зарубіна було посмертно нагороджено орденом за мужність.
Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України ліквідували ще кількох офіцерів російських окупаційних військ. Українські захисники знищили старшого експерта військово-наукового комітету ВДВ РФ майора Андрія Меліхова з Подольська Московської області. Також було ліквідовано двох старших лейтенантів армії РФ – Михайла Лукіна і Дмитра Заїкіна.
Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Що після точного влучення боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.
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