"Чекаємо відповідь": морпіхи ЗСУ знищили Стугною танк РФ

Брйци ВСУ з ПТРК Стугна / фото: http://5.ua

Бійці протитанкової бригади морської піхоти збройних сил України знищили танк російських окупантів.

Ворожа бронетехніка була знищена за допомогою ПТРК "Стугна-П" на Херсонському напрямку, розповіли в Міноборони.

"Наші славні морські піхотинці вже відстежують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", - йдеться в повідомленні.

"Так буде з кожним російським загарбником, що вчиняє злочини в Україні! Російське зло безкарним не залишиться", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з" посиленим " екіпажем окупантів.

"У окупантів є такий цікавий квест-взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.

До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.

"Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів", - йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ

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