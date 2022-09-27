Звільнення лівого берега Оскола почалося: ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські

ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські / скріншот

ЗСУ звільнили від російських окупантів село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

Звільнення населених пунктів Борівщини на Лівому березі Оскола почалося з півдня, повідомили Telegram Борівської селищної ради.

"Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни проживало близько 2 тисяч осіб), вже знаходиться під контролем ЗСУ. Але українські військові поки ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування. Місцеві жителі радісно зустрічають наших воїнів, намагаються допомогти в побутових питаннях, готують для захисників їжу, зі сльозами радості на очах дякують за звільнення", - йдеться в публікації.

ЗСУ звільнили село на Харківщині / deepstatemap

Повідомляється, що окупаційна "влада" покинула громаду, майже всі колаборанти також втекли, частина місцевих жителів протягом останнього тижня виїхала на більш безпечні території, а решта залишаються вдома і ховаються в підвалах і укриттях.

"Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але звільнені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чутні з півночі, сходу і півдня", - йдеться в повідомленні.

Визволення Харківщини

Раніше повідомлялося, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині. Через це окупанти в паніці тікають з Куп'янська і оголосили Вовчанськ "столицею" окупованих територій області.

У розвідці Міноборони Великобританії раніше підкреслювали, що звільнення армією України Куп'янська стане серйозним ударом для Росії. Місто розташоване на логістичних шляхах постачання російського угруповання на Донбасі.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж підкреслив, що Куп'янськ на Харківщині був для Росії дуже важливою логістичною точкою. Місто потрібне було окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу. Звільнення Куп'янська та Ізюма позбавляє росіян перспектив для проведення успішних військових операцій.

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