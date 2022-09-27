УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Звільнення лівого берега Оскола почалося: ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські

27 вересня 2022, 08:00

Окупаційна "влада" покинула населений пункт, майже всі колаборанти також втекли.

ВСУ
ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські / скріншот

ЗСУ звільнили від російських окупантів село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

Звільнення населених пунктів Борівщини на Лівому березі Оскола почалося з півдня, повідомили Telegram Борівської селищної ради.

"Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни проживало близько 2 тисяч осіб), вже знаходиться під контролем ЗСУ. Але українські військові поки ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування. Місцеві жителі радісно зустрічають наших воїнів, намагаються допомогти в побутових питаннях, готують для захисників їжу, зі сльозами радості на очах дякують за звільнення", - йдеться в публікації.

ЗСУ звільнили село на Харківщині
ЗСУ звільнили село на Харківщині / deepstatemap

Повідомляється, що окупаційна "влада" покинула громаду, майже всі колаборанти також втекли, частина місцевих жителів протягом останнього тижня виїхала на більш безпечні території, а решта залишаються вдома і ховаються в підвалах і укриттях.

"Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але звільнені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чутні з півночі, сходу і півдня", - йдеться в повідомленні.

Визволення Харківщини

Раніше повідомлялося, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині. Через це окупанти в паніці тікають з Куп'янська і оголосили Вовчанськ "столицею" окупованих територій області.

У розвідці Міноборони Великобританії раніше підкреслювали, що звільнення армією України Куп'янська стане серйозним ударом для Росії. Місто розташоване на логістичних шляхах постачання російського угруповання на Донбасі.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж підкреслив, що Куп'янськ на Харківщині був для Росії дуже важливою логістичною точкою. Місто потрібне було окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу. Звільнення Куп'янська та Ізюма позбавляє росіян перспектив для проведення успішних військових операцій.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
ЗСУ новини Харківщини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:31

Воздвиження Хреста Господнього 2022: душевні привітання та листівки в світле свято

09:07

"Зброя в руки і на передову": Тарзана, Меладзе і Агутіна відправляють на війну в Україну

09:07

День вихователя 2022 в Україні - душевні привітання і милі листівки до свята

09:00

Гороскоп на сьогодні 27 вересня 2022: Терезам - сімейні проблеми, Козерогам - заздрість, Рибам - грошіВідео

08:24

"Сприймаємо загрози серйозно": у Байдена оцінили імовірність застосування Путіним ядерної зброїВідео

Реклама
08:20

Чого очікувати від Путіна після "анексії" нових українських територійПогляд

08:00

Звільнення лівого берега Оскола почалося: ЗСУ увійшли в Піски-РадьківськіВідео

07:33

ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами і баржу росіян в Херсонській області

07:01

"РФ гнала солдатів на бійню": Залужний розповів про хитрощі ЗСУ в перші дні вторгнення

06:42

Вночі РФ вдарила ракетами по Миколаєву і ЗапоріжжюВідео

06:38

День туризму 2022 в Україні: душевні привітання, картинки і прикольні листівки до свята

06:27

Росіяни пішли у наступПогляд

05:00

Ексдепутат Держдуми зізнався, за якої умови Путін міг би розпочати ядерну війну

04:30

Гороскоп на жовтень 2022 для Левів: астролог назвала дні, коли прийдуть гроші та хороші новиниВідео

03:40

Зеленський назвав мету для ЗСУ номер одинВідео

03:20

Найсмачніший заливний пиріг з лаваша: швидкий рецепт за 15 хвилинВідео

03:05

Народжені в рік Тигра: який у них характер і чи можна приручити волелюбних лідерів

02:30

Україну розжарить під + 30°: синоптик розповів, де чекати на спеку і попередив про аномаліюВідео

02:06

Мадонна з молодшим сином у парних розпусних костюмах станцювали на вечірціВідео

01:40

"Ліквідують особисто": дипломат назвав 2 способи зупинити ядерний шантаж ПутінаВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 27 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб біду не залучити на ВоздвиженняВідео

00:30

Наташа Корольова виступила в жовто-блакитних кольорах і визвірилася на підписницю, яка викрила її в цьому

00:00

Олег Жданов зізнався, коли Путін розіграє "ядерну карту"

26 вересня, понеділок
23:41

"Я ще та стерво": Кацуріна розповіла, як почалися стосунки з ДантесомВідео

23:22

Йде потік "гарматного м'яса": росіяни відчули, що програють - ЗеленськийВідео

22:59

Чому після прання речі погано пахнуть: 4 способи позбутися неприємного запаху випраної білизни

22:49

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, зруйнована інфраструктура аеропорту

22:31

У Росії військовозобов'язаним заборонили залишати місце проживанняВідео

22:28

"Спасибі Богу за несподівану радість": чоловік художниці Гапчинської зробив їй приємний сюрприз

22:21

Чи є ознаки того, що Путін застосує ядерну зброю проти України: відповідь Білого домуВідео

22:10

Може, вивезла Топалова: Тодоренко з дітьми виїхала з Росії

22:09

"Я тебе не розумію": Залужний 24 лютого шокував відповіддю генерала США МілліВідео

22:00

Гороскоп на жовтень 2022 для Тельців: зустріч після розлуки та доленосні подіїВідео

21:33

Лист-одкровення Лорак виявився старим мотлохом

21:18

Росіяни вже телефонують в Україну з приводу здачі в полон - розвідкаВідео

21:05

США попередньо погодили виділення Україні 12 млрд доларів - ReutersВідео

20:50

Головні продукти, які чудово допомагають боротися зі стресом

20:40

Одним бабине літо, іншим мороз і сніг: синоптики розповіли, яким буде жовтень в УкраїніВідео

20:39

План ліквідації Путіна готовий, але його можуть застосувати лише за однієї умови – генерал МаломужВідео

20:32

Теорія великого вибуху: творці серіалу заговорили про продовження ситкому

Реклама
20:25

У Зеленського розповіли, чи планує Україна оголошувати додаткову мобілізаціюВідео

20:10

Прикмети на 28 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб все щастя з дому не випуститиВідео

19:51

Польща остаточно заборонила росіянам в'їжджати на свою територіюВідео

19:47

Перші санкції за "референдуми": Британія ввела 92 обмеження проти РФ і колаборантівВідео

19:37

"Мене мріють побачити в окопах": путініст Тіматі боягузливо натякнув, чи готовий піти на фронт

19:26

Чотири роки удачі: 3 знаки зодіаку - в списку щасливчиків до 2026 року

19:21

Наша перемога у війні проти Росії не стане фіналом - ЗалужнийВідео

18:41

"Один з ключових": ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ 35-ї загальновійськової армії РФВідео

18:37

Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна на фронтВідео

18:23

У Польщі обурилися через російськомовних біженців: пропонують навчати їх української мови

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти