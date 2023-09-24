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Атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили - ISW

Дмитро Відоменко
24 вересня 2023, 07:51 оновлено 24 вересня, 07:51
Контрнаступальні дії ЗСУ в районі Бахмута і на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили.
ВСУ
Окупанти змушені перерозподіляти свої нові резерви під ударами ЗСУ - ISW / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Одночасні контрнаступальні дії українських військовослужбовців в районі Бахмута і на півдні України не дають російським окупантам сформувати додаткові сили ‒ і вони, відповідно, змушені перерозподіляти свої нові резерви для спроб стримати просування ЗСУ. Про це повідомляється в черговому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У публікації наводиться заява міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу про те, що відомство сформувало "резервну армію" в кінці червня. Експерти уточнюють, що він, швидше за все, мав на увазі серед інших формувань 25-ту армію, яка в середині травня почала набір особового складу (причому аж з Далекого Сходу).

Формування нового підрозділу, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміри провести великомасштабну реструктуризацію сил до 2026 року, а використання цих сил в бойових і оборонних операціях здатне привести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення і розширення ЗС РФ, говориться в звіті ISW.

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"Російське військове командування, ймовірно, також не змогло в даний час повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк САА", - кажуть в Інституті вивчення війни.

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося, що Головком ВСУ Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами щодо наступу української армії на півдні. Генерал провів зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать Південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Черник.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни відзначали, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, а також знову висадилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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