"Путін проколовся, як стара баба з казки Пушкіна": Ейдман вказав на помилку диктатора

Глава Кремля хотів бути імператором і мати Байдена на побігеньках, але амбіції його підвели.

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Путін хотів бути імператором і мати Байдена на побігеньках, але амбіції його підвели, каже Ейдман/ колаж: Главред, фото: Facebook Ейдман, скрін

Російський диктатор Володимир Путін зробив таку ж саму помилку, і як персонаж казки російського письменника Олександра Пушкіна – бабуся, яка спершу просила у Золотої Рибки нове корито, а потім уже хотіла бути володаркою морською, і щоб Рибка була на посилках.

Так само діяв і глава Кремля. Йому постійно було мало того, що у нього є, і він вкінці кінців захотів стати вже не президентом, а імператором, і мати американського президента на побігеньках. Таку думку висловив соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

За словами Ейдмана, Путін за понад 20 років при владі в країні-агресорці Росії явно збожеволів.

"Путін приблизно такого самого роду людина (як баба з казки Пушкіна – ред.). А головне – йому все вдавалося: спочатку він хотів заробити в Пітері на торгівлі наркотиками та ігровому бізнесі, і він це робив, на закупівлях продовольства за кордоном взамін на російські природні ресурси, що він теж робив із вигодою для себе і був спійманий за руку, а потім він хотів усе більше і більше, потім став президентом Росії, але йому і цього стало мало, і він вирішив стати новим російським імператором, щоб увесь світ його боявся, щоб американський президент був у нього, як Золота Рибка, на посилках", – зазначив соціолог.

Але тут у російського диктатора поламався його сценарій, і "Золота Рибка послала його під три чорти", каже Ейдман.

У результаті цього ми зараз побачили, що амбіції російського диктатора стали повністю розходитися з реальністю, і катастрофа стала неминучою. За словами Ейдмана, багато хто у правлячій верхівці країни-агресорки Росії це розуміє.

"Доля Путіна вирішена наперед, справа лише в термінах. Крах путінського режиму після вторгнення в Україну 24 лютого став неминучим", – підсумував соціолог.

Дивіться відеоверсію чату з Ігорем Ейдманом:

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Чи можуть в РФ скинути Путіна

Раніше військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як закінчиться влада Путіна. Він зазначив, що, ймовірно, Путін найбільше захищений лідер країни у світі. Він як спецслужбіст абсолютно чітко розуміється на безпекових протоколах.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун назвав єдиний спосіб змінити владу в РФ. У Росії немає лідерів, і це найбільша проблема цієї країни. Тому в РФ на даному етапі неможливий бунт, зазначив він.

Соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман зазначав, що Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті. Главі Кремля ще краще від того, що усі говорять про його можливу смертельну хворобу, адже так він може уникнути замаху на своє життя, каже соціолог.

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