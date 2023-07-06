Врятувалися дивом: пара з дитиною вискочила з дому у Львові за хвилину до удару

Подружжя Павло Вуєць і Наталія Сокирчук за кілька хвилин до попадання ракети РФ вибігли з квартири разом з сином.

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Павло Вуєць і Наталія Сокирчук з дитиною проживали в будинку, в який вдарила ракета РФ / Facebook/natalia.sokyrchuk, Facebook/vujets

Стали відомі нові подробиці ракетного удару російських окупантів по Львову у ніч на четвер, 6 липня.

У будинку, в який потрапила ракета РФ, проживало подружжя журналістів Павло Вуєць і Наталія Сокирчук з дитиною. Вони дивом врятувалися, спустившись з верхнього поверху будинку, в який потрапила ракета, розповів глава Національної спілки журналістів Павло Томіленко в Facebook.

Він підкреслив, що подружжя за кілька хвилин до попадання російської ракети вибігли з квартири разом з сином.

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"Вони за кілька хвилин до попадання окупантської ракети по будинку вибігли з квартири разом з сином. Тепер у колег немає ні житла, яке вони винаймали у Львові, переїхавши через вторгнення з Києва, ні автомобіля. Зате живі", - зазначив він.

У виданні Главком уточнили, що Павло Вуєць працює в ньому журналістом з моменту заснування видання. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала кореспондентом Главкому.

Ракетний удар РФ по Львову:

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули чотири людини. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Вік загиблих - від 21 до 95 років. Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові в квартирі вбила ракета, було всього 21. Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Старшій загиблій-95. Загибла жінка пережила Другу світову.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

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