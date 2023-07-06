Врятувалися дивом: пара з дитиною вискочила з дому у Львові за хвилину до удару

Стали відомі нові подробиці ракетного удару російських окупантів по Львову у ніч на четвер, 6 липня.
У будинку, в який потрапила ракета РФ, проживало подружжя журналістів Павло Вуєць і Наталія Сокирчук з дитиною. Вони дивом врятувалися, спустившись з верхнього поверху будинку, в який потрапила ракета, розповів глава Національної спілки журналістів Павло Томіленко в Facebook.
Він підкреслив, що подружжя за кілька хвилин до попадання російської ракети вибігли з квартири разом з сином.
"Вони за кілька хвилин до попадання окупантської ракети по будинку вибігли з квартири разом з сином. Тепер у колег немає ні житла, яке вони винаймали у Львові, переїхавши через вторгнення з Києва, ні автомобіля. Зате живі", - зазначив він.
У виданні Главком уточнили, що Павло Вуєць працює в ньому журналістом з моменту заснування видання. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала кореспондентом Главкому.
Ракетний удар РФ по Львову:
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули чотири людини. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.
Вік загиблих - від 21 до 95 років. Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові в квартирі вбила ракета, було всього 21. Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Старшій загиблій-95. Загибла жінка пережила Другу світову.
Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.
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