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Понад 70 дронів врадили по аеродрому РФ: в ГУР здивували подробицями атаки

Марія Николишин
15 червня 2024, 08:54оновлено 15 червня, 09:29
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Супутникові знімки підтверджують, що авіабаза в глибині Росії була атакована та отримала деякі пошкодження.
Понад 70 дронів врадили по аеродрому РФ: в ГУР здивували подробицями атаки
Атака на аеродром у Морозівську / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Planet Labs

У ніч на п’ятницю, 14 червня, була здійснена атака на аеродром у Морозівську, де дислокуються літаки російських окупантів Су-34 і Су-24. Однак, цей аеродром буде атакований знову, але наразі ГУР чекає на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки. Про це в коментарі проєкту "The War Zone" заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а, може, і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

"Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки", — сказав Буданов.

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Очільник ГУР також відповів "так" на запитання, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на аеродром у Морозовську.

В той же час, супутникові знімки, отримані The War Zone, підтверджують, що авіабаза в глибині Росії була атакована.

На знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Удари по території РФ - останні новини

Нагадаємо, країну-агресорку Росію у ніч на п’ятницю, 14 червня, масовано атакували дрони. За повідомленнями місцевих пабліків, безпілотники помітили у Ростовській, Воронезькій і Курській областях.

Раніше повідомлялось про ураження винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Днями раніше, губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив про нічну атаку дронів - у місті Лівни сталося падіння двох БпЛА на територію нафтобази.

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