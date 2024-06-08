Дрони пролетіли 1000 кілометрів та атакували аеродром РФ: деталі спецоперації

Дрони долетіли до військового аеродрому, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні.

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Дрони сьогодні вперше долетіли до Північної Осетії в РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Українські дрони сьогодні вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". Варто зауважити, що відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів, передає УНІАН.

Сьогодні вранці Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття одного українського безпілотника літакового типу, який, як стверджують росіяни, збили над територією Північної Осетії.

В той же час, місцеві телеграм-канали писали, що йдеться про "Моздок", де розташований військовий аеродром, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні.

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Пізніше очільник регіону Сергій Меняйло заявив, що в "Моздоку" нібито збито 3 українських безпілотники.

Наразі джерела в ЗМІ повідомляють, що дана атака безпілотників може бути спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

"Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів. Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці", - повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела в розвідці.

Дивіться відео, як дрони літають над аеродромом РФ "Моздок":

Літаки Ту, якими обстрілюють Україну / інфографіка: Главред

Що відомо про аеродром РФ "Моздок"? "Моздок" — військовий аеродром авіації ПС РФ. Розташований на північному заході від міста Моздок (Північна Осетія), де базується окремий 485-й окремий вертолітний полк, повідомляє Вікіпедія.

Удари по аеродромах РФ - що відомо

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 15 травня завдали потужного удару по тимчасово окупованому Росією Криму. Внаслідок атаки по аеродрому Бельбек було знищено 2 російські МІГ-31, ЗРК С-400, а також склад із паливом.

Крім того, українські військовослужбовці та співробітники спецслужб у ніч із 18 на 19 травня атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ (обидва об'єкти розташовані в Краснодарському краї країни-агресора Росії).

Як зауважив військовий експерт Роман Світан, якщо в України будуть ракети AGM-158 JASSM дальністю від 300 до 950 км американського виробництва, то вони зможуть знищити таку ворожу ціль як військовий аеродром усередині Росії.

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