У росіян знову паніка: безпілотники атакували Ростовську область РФ – деталі

За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає.

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Безпілотники атакували Ростовську область РФ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

В ніч на суботу, 15 червня, безпілотники атакували Ростовську область країни-агресорки Росії. Відомо, що в районі Каменська-Шахтинського працювала ППО. Про це написав губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Він зазначив, що близько 4-ї ранку в районі Каменська-Шахтинського силами ППО нібито було збито кілька БПЛА.

За його словами, уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає.

відео дня

У мережі також з'явилося відео, на якому видно момент прольоту одного з дронів над містом Каменськ-Шахтинський. Там розташовано федеральне підприємство "Комбінат Кам’янський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії і містоутворювальне підприємство міста Кам’янська-Шахтинського.

Дивіться відео, на якому видно момент прольоту одного з дронів:

Удари по території РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 14 червня, була здійснена атака на аеродром у Морозівську, де дислокуються літаки російських окупантів Су-34 і Су-24. Однак, цей аеродром буде атакований знову, але наразі ГУР чекає на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

Раніше повідомлялось про ураження винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Днями раніше, губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив про нічну атаку дронів - у місті Лівни сталося падіння двох БпЛА на територію нафтобази.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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