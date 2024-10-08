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Нафтобазу в Феодосії атакували ракетами ATACMS: введено надзвичайний стан - ЗМІ

Юрій Берендій
8 жовтня 2024, 15:42оновлено 8 жовтня, 16:13
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Внаслідок удару по нафтобазі в Феодосії було пошкоджено дві цистерни, пожежу не можуть загасити вже понад добу, зазначають ЗМІ.
Нафтобазу в Феодосії атакували ракетами ATACMS: введено надзвичайний стан - ЗМІ
Нафтобазу у Феодосії атакували двома ракетами ATACMS - наслідки удару / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України атакувати нафтовий термінал в порту тимчасово окупованої Феодосії із застосуванням ракет ATACMS. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на власні анонімні джерела.

За інформацією джерел ASTRA, нічну атаку на нафтобазу "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, яка сталася 7 жовтня, було здійснено двома ракетами ATACMS.

"У результаті було пошкоджено дві цистерни - одну наповнюваністю 10 тисяч кубометрів, другу - 5 тисяч. Стався розлив палива, який призвів до пожежі", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Крім того, джерела зазначають, що в результаті ракетного удару було пошкоджено наливний трубопровід для дизельного палива.

У Феодосії введено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру, а 1047 осіб були евакуйовані до тимчасових пунктів розміщення. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Варто зауважити, що АТ "Морський нафтовий термінал" є найбільшим перевалочним пунктом нафтопродуктів у Криму, і пожежу на об’єкті досі не вдалося ліквідувати.

Нафтобазу в Феодосії атакували ракетами ATACMS: введено надзвичайний стан - ЗМІ
Розташувуання НПЗ на території Росії / Інфографіка: Главред

Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Удар по морському порту в Феодосії 7 жовтня - що відомо про наслідки вибухів в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 жовтня Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки на нафтобазі, яка постачає паливо для армії РФ, виникла пожежа, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що у Криму є два основних нафтових термінали — у Феодосії та Севастополі. Термінал у Феодосії розташований у бухті, яка не замерзає, і призначений для постачання півострова нафтою та нафтопродуктами.

За інформацією проекту "Крим. Реалії", в окупованій Феодосії у понеділок увечері ще тривала боротьба з пожежею після атаки по нафтобазі. Полум'я було видно з різних частин міста, а частина дороги біля об'єкта залишалася перекритою. Про пожежу також повідомив так званий "глава" міста Ігор Ткаченко.

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