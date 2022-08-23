"Ключова точка – Херсонщина": Загородній оцінив перспективи завершення війни

Загородній оцінив перспективи завершення війни/ Генштаб ЗСУ, Главред

Можливі терміни закінчення війни Росії проти України визначить те, як розвиватиметься ситуація на фронті. Зараз ключовою точкою є навіть не Херсон, а Херсонська область, де перебуває велике угруповання російських військ, що налічує 25 тисяч військовослужбовців. Це угруповання зараз фактично оточене.

Коли сили російських окупантів на окупованій частині Херсонщини впадуть, це запустить ланцюгову реакцію як щодо армії країни-агресорки РФ, так і щодо її еліт. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Звільнення Херсона – це буде все. Існує ймовірність, що після звільнення Херсона ми втратимо Путіна в усіх відношеннях, тому що для нього втрата влади – це втрата життя", – зазначає експерт.

Нові еліти, які прийдуть до влади в РФ після падіння Путіна, можуть спробувати вийти на переговори з Україною щодо війни.

"Що стосується часових меж, то за оптимістичним сценарієм це триватиме півроку. Однак якщо Путін завтра сконає, ці процеси можуть вкластися і в чотири місяці. За песимістичним – ми виходимо в літо наступного року", – припускає експерт.

Також він наголосив, що зараз в України та Заходу склався консенсус щодо того, що не можна вести переговори з Росією до того часу, поки країна-агресорка не виведе свої війська на межі станом до 24 лютого цього року.

За словами експерта, у війні вже був поворотний момент. Ним стали вибухи у Криму. Ця ситуація показала, що удари по окупованому півострову не призвели до ядерного удару з боку РФ і ядерної війни не буде.

"Путін злякався, а російська еліта не готова до протистояння, як заявлялося", – зазначає Загородній.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче побудувати через Дніпро у Херсоні масивний плавучий міст, щоб з його допомогою перекидати до окупованого обласного центру свої війська. Його хочуть встановити поруч з Антонівським автодорожнім мостом, який воїни ЗСУ своїми ударами пошкодили настільки, що рухатися ним уже неможливо.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні в автомобілі невідомі підірвали колаборанта Ігоря Телегіна, який є помічником окупаційного "глави адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо.

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