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Армія України завдала нових ударів по Антонівському мосту та військовим об'єктам РФ на Херсонщині

25 серпня 2022, 17:40

Українські артилеристи розтрощили командні пункти окупантів Росії в двох районах Херсонської області.

Антонівський міст приліт
Війська РФ не ризикують пересуватися Антонівським мостом або ремонтувати естакаду - ОК Південь / Колаж соцмережі, Вгору

Сили оборони України завдали нового удару по Антонівському мосту через Дніпро. Відтепер окупанти не наважуються їздити естакадою або її ремонтувати. Українські артилеристи також знищили командні пункти і російську військову техніку у Каховському та Бериславському районах Херсонської області. Про це заявили в Оперативному командуванні Південь.

У четвер, 25 серпня, сили оборони України на півдні повідомили про те, що ракетно-артилерійські підрозділи розтрощили ворожі командні пункти в Каховському та Бериславському районах на Херсонщині.

Військові уточнили - знищені 7 російських військових, самохідна артилерійська установка, автомобільна техніка, а також склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці.

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Також було завдано нового удару по Антонівському мосту. У зв'язку з такою ситуацією окупанти не ризикують ані пересуватися естакадою, ані її ремонтувати.

"Враховуючи завдані пошкодження і безперервний вогневий контроль, окупаційні війська не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - зазначили в командуванні.

Крім того, військові вказали, що в Чорному морі поблизу окупованого Криму пересуваються 12 російських кораблів і катерів. У режимі бойової готовності знаходяться 4 носії з 28 ракетами Калібр.

Присутня загроза нанесення ракетних ударів і використання берегових ракетних комплексів.

"Загроза ракетного удару, як з моря, так і з повітря досить висока, не виключено і застосування берегових ракетних комплексів", - підкреслили в ЗСУ.

Армія України завдає ударів по Антонівському мосту

22 серпня в окупованих Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області сталися вибухи. В соціальних мережах були опубліковані фотографії з локації "прильоту" по Антонівському мосту.

Пізніше у Оперативному командуванні Південь підтвердили удар по Антонівському мосту. Представниця Сил Наталія Гуменюк зазначила, що українські війська постійно тримають шляхопровід під свої вогневим контролем і нагадують російським окупантам "про свою дистанційну присутність".

У четвер вранці, 25 серпня, ЗМІ повідомили про вибухи в районі Антонівського мосту в Херсоні. Після вибуху почалася пожежа. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув, що по естакаді знову вдарили ВСУ.

Дивіться відео ТСН - що відбувається у Херсоні та наскільки безпечно звідти виїхати

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