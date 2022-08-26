ЗСУ завдали удару по Дар'ївському мосту на Херсонщині: логістику військ РФ на естакаді зупинено

Війська України "зупинили експлуатацію" Дар'ївського мосту / Колаж Людмила Денісова, DVIDSHUB Flickr, соцмережі

Сили оборони України вогневим ударом припинили пересування військ РФ Дар'ївським мостом через річку Інгулець у Херсонській області. Військові вертольоти української армії поблизу Високопілля також результативно вдарили по позиціях російським окупантам. Втрати противника уточнюються. Про це розповіли в Оперативному командуванні Південь.

Як повідомили в пресслужбі ОК у п'ятницю, 26 серпня, зусиллями ЗСУ було зупинено просування російських окупантів Дар'ївським мостом через річку Інгулець на Херсонщині. Загарбники вже не можуть користуватися естакадою.

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, у тому числі щодо забезпечення контролю над Дар'ївським мостом. Його експлуатацію зупинено", - наголошується в зведенні.

Крім цього, пара українських бойових вертольота Мі-8 вранці результативно вдарила по району концентрації особового складу, озброєнь і техніки окупантів. Події відбувалися поблизу Високопілля.

За ніч загинули 27 російських військових. Знищено 120 мм мобільний міномет. Втрати противника уточнюються.

Також підкреслюється, що група російський кораблів і катерів продовжує свої маневри біля узбережжя окупованого Криму в Чорному морі. У бойовій готовності 2 надводних і 1 підводний ракетоносії.

Удари ЗСУ по Антонівському мосту

У захоплених військами Росії Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області 22 серпня прогриміли вибухи. У соціальних мережах опублікували знімки локації "прильоту" по Антонівському мосту.

Пізніше в Оперативному командуванні Південь підтвердили удар по Антонівському мосту. Представниця ОК Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ триматимуть вогневий контроль над естакадою і постійно нагадують окупантам "про свою вогневу присутність".

Нового удару по Антонівському мосту армія України завдала 25 серпня. Сили оборони на півдні повідомили, що окупанти відтепер не наважуються використовувати шляхопровід або його ремонтувати.

Крім того, ЗСУ розтрощили командні пункти та військову техніку ворога в Каховському та Бериславському районах.

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