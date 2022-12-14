Франція та Італія прийняли заявку України на поставку систем Mamba. Останні труднощі, які заважали поставкам, ймовірно, вирішені, кажуть журналісти.

Франція передасть ЗСУ потужну систему ППО моделі Mamba / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Франція (спільно з Італією) прийняла заявку Міноборони України. Документ стосується питань поставок системи протиповітряної оборони Mamba (SAMP/T). Про це повідомляє французький портал Challenges.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином, ми можемо задовольнити їхні потреби", - заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Журналісти відзначають, що офіційний Париж практично відразу і вкрай позитивно прореагував на можливість поставок систем Mamba. Однак питання досі були на обговоренні з італійською стороною.

"Здається, що цю останню перешкоду було подолано", − зазначили французи.

Довідка. Системою ППО Mamba класу "земля-повітря" середньої дальності керують близько 100 авіаторів. Вона являє собою складну систему озброєння, яка може забезпечити захист в небі на користь сил, що діють в зоні покриття.

Система Mamba може відстежувати 100 траєкторій і вражати 10 із них одночасно, маючи до 48 ракет, готових до стрілянини. Це єдина європейська система, призначена для протидії балістичним ракетам.

Допомога Франції для ЗСУ

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначав, що у Франції йдуть дискусії з поставок ще шести САУ Caesar і крім того, Париж вивчає український запит на постачання ракет для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки Caesar замість переданих Україні.

Також Париж виділив 100 млн євро до фонду, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чого-небудь за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

Пізніше керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив - Міноборони Франції передало Україні особливу далекобійну реактивну систему залпового вогню моделі LRU.

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