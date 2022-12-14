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Зброя Україні - найкращий засіб для перемовин: у США різко поставили Росію на місце

14 грудня 2022, 13:08
На заклики України до справедливого миру Росія щоразу відповідає все більшою ескалацією і показує, що не готова до реального діалогу, сказав Нед Прайс.
ВСУ, Держдеп
США продовжать надавати військову допомогу Україні - Держдеп / Колаж скріншот YouTube-канал Держдеп США, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Оптимальним засобом прискорення процесу перемовин України та Росії є постачання озброєнь Києву. Агресор на заклики української держави до миру щоразу відповідає все більшою ескалацією та демонстрацією своєї неготовності до реальних перемовин. Про це заявив речник Державного департаменту США.

Під час брифінгу Держдепу він прокоментував слова рупора Кремля Пєскова, який у відповідь на заклик Зеленського до Москви вивести війська сказав, що Київ, мовляв, повинен "взяти до уваги реалії".

Прайс акцентував увагу на тому, що президент України розповів про бачення справедливого миру і завершення війни, але Росія у відповідь обрушила свої бомби і ракети. Щоразу Москва у відповідь на заклики до справедливого миру посилює свої агресивні військові дії. Тим самим окупанти демонструють відсутність намірів вести реальні перемовини.

"При кожному зручному випадку росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією і дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог", - пояснив ситуацію спікер Держдепу.

За його словами, враховуючи обстановку, США продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, оскільки такі дії є найкращим засобом для прискорення перемовин. Також Вашингтон допоможе українцям пережити зиму.

"Ми вважаємо, що це є найкращим засобом для прискорення процесу перемовин. Ми притягуємо Росію до відповідальності, а також забезпечуємо оборону і потенціал стримування НАТО, і це стратегія, яку ми збираємося продовжувати просувати вперед", - підкреслив Нед Прайс.

Війна Росії проти України

Журналісти Financial Times раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, що інтереси західного світу і України щодо перемовин з Росією можуть розійтися. Зокрема, на Заході побоюються можливого застосування агресором ядерної зброї у разі спроби ЗСУ звільнити Кримський півострів. При цьому журналісти навели цитату президента Зеленського, який підкреслив, що Київ не збирається вести перемовини з Москвою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що говорити з директором РФ Володимиром Путіним неможливо, оскільки він недоговороздатний політик. Війна Росії з Україною має завершитися перемогою Києва.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ продовжуватимуть проводити військову операцію зі звільнення своїх територій. Війська очікують, коли замерзне грунт, щоб погодні умови дозволяли реалізувати завдання. Українські війська не збираються зупинятися.

Дивіться відео ТСН - у НАТО заявили, що Україна сама вирішить, коли вестиме перемовини з Росією

Інші новини:

військова допомога Держдепартамент США війна Росії та України мирні переговори з Росією
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