Армія РФ намагається оточити важливе місто: втрати ворога зашкалюють - Коваленко

На Курахівському напрямку у ворога найбільші втрати серед усіх пекельних ділянок фронту.

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Ворог окрім живої сили втрачає багато техніки / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Коваленко:

Ворог проривається до Курахового

Епіцентром бойових дій став центр міста

Втрати на Курахівському напрямку в РФ найбільші

Армія країни-агресора Росії продовжує наступати на Курахівському напрямку, що у Донецькій області. Ситуація там найскладніша по всьому фронту. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, на Курахівському напрямку діють підрозділи групи ворожих військ "Центр" та намагаються повністю оточити та захопити Курахове. Окупанти тиснуть на українськиз захисників одразу з двох сторін.

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"З півночі - через Курахівське водосховище, з півдня - через річку Сухі Яли. Тобто (окупанти - Главред) діють по флангах - північному та південному", - пояснив Коваленко.

Курахове / Інфографіка: Главред

У самому Кураховому ворожі війська намагаються прорватися та закріпитися у центрі міста, однак наразі ЗСУ не дають їм це зробити. Натомість противник триває під контролем східну частину Курахового.

"У Кураховського виступу - перший показник за кількістю втрат російських окупаційних військ. Там найвищий показник втрат людського ресурсу та техніки", - додав військовий оглядач.

Наступ РФ на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Селезньов попереджав, що армія країни-агресора Росії не покидає спроб прорватися до Курахового на Донеччині вже протягом кількох тижнів, але тепер ворог націлений ще й перерізати важливу логістичну артерію ЗСУ.

Раніше Іван Ступак пвовідомляв, що російські війська можуть повністю оточити місто Курахове в Донецькій області. Українські військові зможуть втриматися в місті лише кілька тижнів, після чого можуть бути змушені відступити

Але згодом, як писав Главред, з боку Курахівського водосховища, що на півночі, та Сухих Ялів на півдні армія країни-агресора Росії сповільнилася у своєму просуванні.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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