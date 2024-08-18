Армія РФ захопила Миколаївку в Донецькій області - Deep State

Окупаційна армія РФ просунулася біля Водяного, Новожеланного та Желанного.

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Ворог окупував Миколаївку на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

17 серпня російські військові окупували Миколаївку в Краматорському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State.

Також повідомляють, що окупаційна армія РФ просунулася біля Водяного, Новожеланного та Желанного.

Війна в Україні сьогодні / Карта deepstatemap

Війна в Україні сьогодні / Карта deepstatemap

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. відео дня З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на фронті - останні новини

Попри активні дії ЗСУ в Курській області, російські війська не послабили свій тиск на Часів Яр. Окупанти намагаються прорватися крізь оборонні рубежі, застосовуючи тактику малих піхотних груп. Про це повідомив пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Андрій Полухін в ефірі телемарафону.

За його словами, головною перешкодою для ворога залишається канал Сіверський Донець, який унеможливлює механізований наступ.

Прес-офіцер 14-ї бригади Нацгвардії України Микола Коваль повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Російські війська безперервно намагаються просунутися в бік Покровська, використовуючи різні тактики. За його словами, після "м'ясних штурмів", де росіяни кидають піхоту, за ними йдуть більш підготовлені групи. Сили оборони України стримують їхній наступ, але це потребує значних зусиль.

Згідно з оцінками американського Інституту вивчення війни, російські війська намагаються оточити українську армію в районі Покровська, маючи значну перевагу в піхоті, що може сягати співвідношення 10 до 1.

​Покровськ - що відомо про місто / Інфографіка: Главред ​

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