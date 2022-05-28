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Армія РФ форсуватиме Сіверський Донець, щоб рушити на Слов'янськ і Краматорськ - розвідка Британії

28 травня 2022, 11:07

Окупанти захопили більшу частину міста Лиман Донецької області, що, ймовірно, є підготовчою операцією до наступного етапу наступу на Донбас.

війна, Бородянка, прапор України
Наступна фаза наступу на Донбас, ймовірно, передбачає атаку на Слов'янськ і Краматорськ / Фото УНІАН

Російські окупаційні війська захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області. Звідти вони можуть почати наступний етап наступу на Донбасі. Найближчими днями в районі Лиману військові РФ спробують знову форсувати річку Сіверський Донець.

Як повідомили в Twitter Міністерства оборони Британії, плацдарм біля Лиману дає РФ деяку перевагу, але ЗСУ ефективно тримають оборону і продовжують завдавати Росії великих втрат.

"До 27 травня російські війська захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області, що, ймовірно, є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбас. Лиман має стратегічне значення, оскільки тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних і автомобільних мостів через річку Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка прогнозує, що вже найближчими днями російські війська можуть спробувати форсувати Сіверський Донець в районі захопленого Лиману.

"Найближчими днями російські підрозділи в цьому районі, найімовірніше, віддадуть пріоритет форсуванню річки. На даний момент основні зусилля Росії, ймовірно, залишаються в 40 км на схід, навколо Сєвєродонецького котла", - вважають в британському оборонному відомстві.

Плацдарм біля Лиману дасть Росії перевагу на потенційній наступній фазі наступу на Донбас, коли вона, ймовірно, спробує просунутися на ключові утримувані Україною міста в глибині Донецької області, Слов'янськ і Краматорськ.

читайте такожЗСУ відтіснили окупантів на Луганщині, пошкоджено міст між Сєвєродонецьком та ЛисичанськомРосія має намір окупувати весь український Донбас і включити його до складу РФ. Про це вже говорять місцеві гауляйтери. Окупація Донбасу потрібна Кремлю для виправдання вторгнення в Україну і для демонстрації якихось "перемог" для російського населення.

"26 травня 2022 року глава самопроголошеної, підтримуваної Росією "ДНР" Денис Пушилін заявив підконтрольним російським ЗМІ, що референдум буде проведено, якщо Росія повністю захопить Донецьку та Луганську області України. Якби Росії вдалося захопити ці території, Кремль, імовірно, розцінив би це як істотне політичне досягнення та представив би російському народу як виправдання вторгнення", - вважають в Міноборони Британії.

Водночас у відомстві зазначили, що ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора та продовжують завдавати великих втрат Росії.

Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець

На Луганщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Недалеко від села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є закрут. Там російські війська намагаються навести понтонну переправу і постійно несуть втрати.

Як повідомили в МВС України, російська армія там вже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів.

16 травня повідомлялося, що біля Білогорівки українські бійці нещадно розгромили окупантів, які встановили понтонну переправу і намагалися з її допомогою форсувати річку Сіверський Донець. Аналітики, яких опитало авторитетне американське видання The New York Times, подібні втрати росіян назвали катастрофою.

Внаслідок удару ЗСУ РФ втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки. Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що операцією командує особисто Путін, але російські військові не хочуть йти на вірну смерть.

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