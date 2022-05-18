План розробляє особисто Путін: окупанти в жаху від наказу форсувати Сіверський Донець

Окупанти в жаху від наказів форсувати Сіверський Донець / скріншот

Російські окупанти відмовляються форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області, де раніше зазнали нищівних втрат.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що операцією командує особисто Путін, але російські військові не хочуть йти на вірну смерть.

"Орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що путлєр особисто розробляє план, як це можливо здійснити. Самі рашистські воїни відмовляються йти в Білогорівку, адже знають, що їх там чекає тільки смерть. ЗСУ роблять все можливе, щоб росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя", – написав Гайдай.

Він додав, що росіяни зосередилися виключно на Луганщині.

"Ми зараз форпост, що стримує рашистську навалу", - написав Гайдай.

Також він нагадав, що жителі "ЛНР" для РФ - просто гарматне м'ясо.

читайте такожДружини мобілізованих в "ЛНР" штурмують військову прокуратуру: "Врятуйте, це ж ваші люди"Нагадаємо, біля Білогорівки українські бійці нещадно розгромили окупантів, які встановили понтонну переправу і намагалися з її допомогою форсувати річку Сіверський Донець. Аналітики, яких опитало авторитетне американське видання The New York Times, подібні втрати росіян назвали катастрофою.

В результаті удару ЗСУ РФ втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки. Експерти пов'язують це з приголомшливою відсутністю тактичного сенсу з боку командування РФ, оскільки супутникові знімки показують знищені російські машини, щільно згрудилися на обох кінцях зруйнованого моста.

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