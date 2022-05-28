"Класика" роспропаганди: у РФ відродили фейк про "візитівку Яроша"

Візитівка Яроша знову "спливла" / Фото УНІАН, скріншот

Російські пропагандисти рідко знаходять свіжі рішення для створення своїх фейків. Цього разу вони знову вирішили пройти второваною доріжкою. "Перлиною" нового фейкового сюжету про українських захисників стала так звана візитівка Яроша.

Постановку пропагандистів у своєму Telegram показав колишній позафракційний депутат, військовослужбовець ЗСУ Борислав Береза.

На кадрах - нібито місце базування українських підрозділів, де "випадково" виявилася візитівка радника Головнокомандувача ЗСУ, екслідера Правого сектора Дмитра Яроша.

"В цілому, телеканал Звезда знову знайшов "візитівку Яроша". Дебіли. Довго друкували. Довго підкидали. Довго шукали. Дебіли", – написав Береза.

Візитівка Яроша

Візитівкою Яроша називають інцидент, який нібито стався 20 квітня 2014 року і став широко поширеним мемом.

Тоді після нападу невідомих на блокпост в Слов'янську і заяви російських ЗМІ про те, що на місці злочину в згорілому автомобілі було знайдено символіку УПА і візитівку Дмитра Яроша, Інтернет вибухнув фотоколажами на цю тему.

Візитівка Яроша навіть отримала свій хештег і цілу армію фанатів. Тоді, зокрема, візитівка "побувала" і в руках глави РФ Володимира Путіна, і під пахвою Статуї Свободи.

У лідера Правого сектора Дмитра Яроша ніколи не було візитівок, а картки, знайдені на блокпосту в Слов'янську – звичайні офісні візитівки.

читайте такожПропагандисти РФ зробили дитину символом війни в Україні, але зганьбилися, переплутавши прапориЯк повідомляв Главред, раніше російські пропагандисти зганьбилися через черговий фейк про війну в Україні.

Російський Telegram-канал Оперативные сводки заявив, що ударна група Збройних сил України "планувала наступ" на тимчасово окупований Крим.

За версією роспропаганди, в Україні вже навіть підготували медалі "За взяття Криму". Були навіть опубліковані знімки таких "нагородних знаків", нібито підписаних від імені президента Володимира Зеленського. Але надрукувати текст грамотно у путінських поплічників не вийшло. Замість українських ініціалів Зеленського "В.О." (Володимир Олександрович) вони залишили російські "В. А. Зеленський".

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