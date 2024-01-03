Аргумент для України та Заходу: експерт пояснив, навіщо РФ влаштовує ракетний терор

У Кремлі єдиним шляхом до припинення війни називають капітуляцію України. Обстріли - це додаткові аргументи для переконання.

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Олексій Мельник пояснив, навіщо РФ влаштовує ракетний терор / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КМВА

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник пояснив, навіщо російські окупанти влаштовують масовані ракетні обстріли України.

"Якщо дуже коротко - терор. Мета цих ударів - це залякування насамперед українського суспільства, військово-політичного керівництва, а також опосередкований сигнал нашим закордонним партнерам", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав, що в Кремлі єдиним шляхом до припинення війни називають капітуляцію України.

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"Такий спосіб пропонує Росія, а обстріли – це додаткові аргументи для переконання в серйозних намірах РФ, про які вони говорять публічно", - додав Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала у Харкові та Києві.

Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.

Пізніше столична влада повідомила, що сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів".

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти завдавали ударів по Харкову "Кинджалами". Постраждали понад сорок людей. Є і загиблі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.

За попередніми даними, противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 з 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

3 з 3 крилатих ракет "Калібр".

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