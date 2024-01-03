Аргумент для України та Заходу: експерт пояснив, навіщо РФ влаштовує ракетний терор

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник пояснив, навіщо російські окупанти влаштовують масовані ракетні обстріли України.
"Якщо дуже коротко - терор. Мета цих ударів - це залякування насамперед українського суспільства, військово-політичного керівництва, а також опосередкований сигнал нашим закордонним партнерам", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.
Він нагадав, що в Кремлі єдиним шляхом до припинення війни називають капітуляцію України.
"Такий спосіб пропонує Росія, а обстріли – це додаткові аргументи для переконання в серйозних намірах РФ, про які вони говорять публічно", - додав Мельник.
Олексій Мельник
Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.
Ракетні удари РФ по Україні
Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала у Харкові та Києві.
Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.
Пізніше столична влада повідомила, що сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів".
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти завдавали ударів по Харкову "Кинджалами". Постраждали понад сорок людей. Є і загиблі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.
За попередніми даними, противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:
- 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 59 з 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;
- 3 з 3 крилатих ракет "Калібр".
Інші новини:
- У новорічну ніч Росія завдала чергового ракетного удару по Україні: що відомо
- "Кинджали" проходять: експерт спрогнозував цілі та пік нових ракетних ударів РФ
- Росіяни вдарили ракетою по школі в Харкові: частина будівлі обвалилася