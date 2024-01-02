"Кинджали" проходять: експерт спрогнозував цілі та пік нових ракетних ударів РФ

Агресор з осені накопичував ракети для ударів по Україні, підкреслив Олександр Кочетков.

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Олександр Кочетков спрогнозував ймовірність нових ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, КГВА

Після того, як РФ накопичила запас ракет, країна-окупант може продовжувати наносити удари по Україні, заявив політолог і колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков.

Агресор з осені накопичував ракети для ударів по Україні, при цьому окупанти можуть виробляти від 200 до 300 на місяць, а "Шахедів" - до 500, написав на своїй сторінці в Facebook.

Експерт вважає, що ворог чекав холодів, щоб завдати Україні найбільшої шкоди, проте не витримав і вдарив завчасно.

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"Є попадання, жертви і руйнування. Навіть над Києвом вдається збити не всі ракети. Зокрема, один-два "Кинджали" за атаку таки проходять, а ворог використовує максимально можливу для нього кількість одночасних пусків цих ракет - 12. Саме тому в столиці тільки завершили розбирання завалів з великою кількістю жертв, викликаних ще до Нового року", - зазначив він.

Незважаючи на те, що окупантом в ході атак не вдалося уразити нічого важливого, найближчим часом удари РФ можуть продовжитися.

"Повинні очікувати ще одну, максимум три подібних комбінованих атаки в найближчі пару тижнів. Потім ворог змушений буде знову перейти до періоду накопичення ракет і безпілотників, і атаки стануть більш рідкісними. У лютому зазвичай холодно, на цей час можна прогнозувати ще один пік ворожої терористичної активності", - додав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-Камікадзе 2 січня.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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